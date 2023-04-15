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南部30年大旱！　高雄7座公立泳池4／20起暫停開放

▲▼高雄市即日起有條件開放游泳池。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄市4/20起，暫停開放7座公立游泳池。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

南臺灣面臨30年來嚴峻旱象，高雄市水利局今(15日)宣布，20日起將停止開放7座公立游泳池，並且針對每月1000度以上非工業用水戶，例如游泳池、洗車、三溫暖業者，節水率由10%提升至15%。

高雄水情在3月30日轉橙燈減量供水，水利局推動水資源開源節流，盼能強化抗旱韌性。節流部分，4月20起，針對每月1000度以上非工業用水戶、游泳池、洗車、三溫暖、水療業者節水率將由10%提升至15%，並停止開放公立游泳池，盼有效節水，並視水情狀況做調整。

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運發局長侯尊堯表示，配合中央旱災應變中心實施節水，高雄市共有7座公立游泳池先行停止開放，分別是新興、三民、前鎮、國際、左營、右昌、鳳山游泳池。從市立、運動中心先做起，另有幾座公立游泳池正好整修中，民營游泳池部分則由旱災應變中心指揮調度。

▲鳳山水資源中心。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲鳳山、臨海水資源中心擴建後，每日可供應11萬噸再生水給臨海工業。。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲臨海水資源中心。（圖／記者許宥孺翻攝）

水利局積極開發伏流水、再生水、海淡水及抗旱水井共226萬噸；另外，持續配合中央推動，預計115年度完工每日10萬噸荖濃溪里嶺伏流水，112年度可行性規劃每日10萬北高雄海淡廠，可做為未來產業發展所需穩定水源。

水利局指出，高雄市常態供需水量約每日150萬噸，目前已開發水資源160萬噸，再加開發中的伏流水、再生水、海淡水及抗旱水井66萬噸，共計226萬噸，至今水資源供應量遠大於需求量，靠多元開發水資源，得以面對嚴峻旱象，滿足工業與民生用水需求。

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