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龍鳳胎女兒非丈夫親生！妻喊冤「沒和別人同房」　一查驚知崩潰真相

▲▼夫妻做試管生下龍鳳胎，女兒卻與丈夫無血緣關系。（圖／翻攝自極目新聞）

▲秦芳在發現自己懷了雙胞胎後，曾發訊息詢問醫院，但沒有得到回覆。（圖／翻攝自極目新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

多年無法懷孕，通過試管嬰兒技術生下兩孩，其中一孩出生後不久發現罹患先天性雙耳全聾，仔細檢查更確認與自己的丈夫無血緣關係，湖北女子秦芳（化名）遭遇了這樣的離奇經歷。對此，醫院則認為，經自查院方不存在差錯，並堅持通過司法途徑解決問題。

據《極目新聞》報導，秦芳是湖北人，今年三十多歲，2014年結婚，之後一直沒有懷孕。去年，她在當地一家生殖專科醫院-中信湘雅生殖與遺傳專科醫院進行輔助生殖治療。醫院稱只移植了一個囊胚，但她後來檢查發現體內有兩個孕囊，最終誕下了一對龍鳳雙胞胎。

令她無法接受的是，女兒出生不久就被確診為先天性雙耳全聾。為何父母雙方沒有耳聾的情況，孩子會出現雙耳全聾？秦芳詢問了中信湘雅。當時雙方的聊天紀錄截圖顯示，中信湘雅對此回應，「IVF（體外受精）助孕並未對胚胎進行遺傳學檢測，後代出生缺陷的風險與正常人相同。先天性耳聾宮內無法通過影像學予以診斷。」中信湘雅建議，兩孩做STR分型（一種做親緣分析的方法），確定血緣關係。

2月22日，血緣關係的鑑定結果顯示，兩個孩子中，兒子是她和丈夫的孩子，但患病的女兒只與她有血緣關係，與她的丈夫並無血緣關係。在秦芳提供的一段電話錄音中，她質問中信湘雅，為什麼會出現這樣的結果？該院一名工作人員稱，經過核查，當時確實只給她移植了一枚胚胎。出現後來這種情況，很有可能是她與人同過房，並稱，「醫學上面都是講證據的，都是可以進行溯源的」。

她氣炸否認，手術前後她沒有與他人同房，且自己多年來一直不孕不育，否則就沒必要做試管嬰兒了。之後，秦芳另外找了一家機構進行了親子鑑定。鑑定結果與中信湘雅的結果相同：其丈夫不是女兒的生物學父親。

秦芳稱，因中信湘雅一直不給明確說法，2月28日，她來到湖南省衛健委信訪辦，反映了相關問題。當天，經工作人員協調，她在衛健委和中信湘雅達成了初步協議。

根據該協議，醫院用20天時間進行調查，如果醫院在20天內沒有找出秦芳方面的原因，為了秦芳女兒的健康，由醫院先期墊付小孩手術首期費用（包括耳蝸手術及住院費用）。具體費用數額，根據手術所在醫院治療方案和費用預算來確定，並在確定預算費用後3日內進行支付。

協議還強調，秦芳女兒人工耳蝸手術選擇的醫院，必須是大陸國內的公立醫院，具體治療時間以就診醫院專家建議為準。

當天，中信湘雅還給秦芳出具了一份說明函，表示歉意。醫院稱，在秦芳來電話詢問親子鑑定結果時，由於接聽電話工作人員非醫學專家，對親子鑑定結果認知不夠，存在錯誤推斷。該工作人員在電話溝通時對鑑定的父女關係表述不當，並詢問秦女「是否與他人有同房」，給秦芳及家人造成了精神上的傷害，深表歉意。說明函的落款蓋章，為中信湘雅生殖與遺傳專科醫院醫務部。

不過秦芳稱，直至今年4月中旬，前述協議中的支付手術費等承諾，中信湘雅並未履行。

▲▼夫妻做試管生下龍鳳胎，女兒卻與丈夫無血緣關系。（圖／翻攝自極目新聞）

▲女兒被確認與丈夫無血緣關係。（圖／翻攝自極目新聞）

對此，醫院最新回覆稱，從醫學角度來說，女性在移植1枚胚胎的輔助生殖治療週期中，有可能分裂為兩個胎兒，但兩個胎兒應為同父同母的同卵雙胞胎。移植1枚胚胎生育龍鳳胎的情況較為罕見，可能的原因有：週期中自然懷孕、再次移植其他胚胎。

醫院表示，如果說是醫院的漏洞，產生這個結果必須同時滿足兩個條件：一是取卵受精時混入其他男性精液，二是移植了兩枚胚胎。但從醫院的流程管理、醫療紀錄以及核實自查情況來看，兩個環節均不存在差錯。院方稱，將積極保持溝通，並堅持通過司法途徑解決問題。

近日，就秦芳所述這一事件，華中地區兩位在三甲醫院從事生殖醫學工作的專家認為，從醫學上來講，胚胎移植和同周期內的自然受孕並不衝突，兩者有同時發生的可能。不過，其中一位專家介紹，這種自然受孕的可能性非常小，在其從業生涯裡並未經手過相關病例。

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