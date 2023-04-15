涉外人士：駐蒙特婁辦事處　目標今年暑假對外運作

▲加拿大聯邦眾議院外交及國防事務訪問團近日訪台，涉外人士認為已是一大突破。（資料照／總統府提供）

記者呂晏慈／台北報導

台加關係升溫，涉外人士日前表示，我國與加拿大今年2月啟動「投資促進及保障協議（FIPA）」談判，雙方都有高度意願要取得進展，看得出其中有強烈的政治意志；此外，針對我國將在加國魁北克省設立「駐蒙特婁辦事處」，他指出，因裝修時程仍有不確定性，不過希望能在今年7、8月正式對外運作。

涉外人士近日接受訪問表示，台加關係近期明顯升溫，加拿大政府去年11月發布的「印太戰略」及上月加拿大聯邦眾議院「加中關係特別委員會」發布的「加台關係」報告，有關台灣的內容都具有相當意義；對比很多國家的名字在「印太戰略」報告根本沒有出現，台灣卻被提及7次，且台灣被提到時都是有具體內容的。

該人士分享，過去曾有加拿大官員私下透露，加拿大政府只要提到台灣議題，因為擔心引起中國反彈，都必須三思而後行，不過，即便在這種壓力下，加拿大政府仍在「印太戰略」7次提及台灣，可見加國已有心理準備，要跟台灣實質交往。

不過，對於加拿大未來是否將開啟台加之間，在安全議題上的合作，該人士語帶保留僅說，加拿大對於「印太」有安全方面的關切，但是與「台灣」的雙邊關係還比較難看出來，對加拿大來說，這是一個新的領域。他補充，現在先從國會交流做起，例如「台加關係」報告強調台海和平穩定，而近日加拿大聯邦眾議院國防委員會主席馬凱（John McKay）率團來訪，就是為了關切台海安全情勢議題，此行已經是很大的進步了。

至於加拿大在印太安全所扮演的角色，涉外人士說，加拿大與美國、日本、法國、英國、澳洲等國一樣，都會派軍艦穿越台海，以行動表明「自由航行」，這對我方也相當重要。