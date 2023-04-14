快訊／新北河濱公園也要科技執法！5／1試辦...神速監控7地點曝

▲▼新北河濱公園是休閒好去處，然而常常有不肖民眾，違規開車進入影響民眾安全，為此新北市政府高灘地工程管理處引進科技執法，增設車牌辨識系統，遏制違規車輛進入 。（圖／市府提供）

記者戴上容／新北報導

新北河濱公園是休閒好去處，然而常常有不肖民眾，違規開車進入，影響民眾安全，為此新北市政府高灘地工程管理處引進科技執法，增設車牌辨識系統，將於5月1日起試辦3個月，市府表示，該系統能神速、準確辨別進出園區之車輛，能遏制違規車輛進入，保障園區內民眾之用路安全。

高灘處表示，將於新北7處河濱公園園區出入口，包含：永和區永福橋園區(2處)，永和區永和橫移門、三重區重新橋、鶯歌區山水步道、八里區龍米園區、新莊區新海橋自行車道等處，增設車牌辨識系統。

而在系統正式啟用後，也將同步撤除原地點之車阻設施，讓一般民眾或嬰兒推車、輪椅族進出更便利，而若有救護車須緊急通行的特殊狀況，也讓救援工作更順暢，除了提升整體安全，也兼顧便利。

高灘處目前已有跟市府警察局交通大隊配合，於蘆洲蘆堤一號橋及五華陸橋執行車牌辨識系統，迄今已舉發超過60件違規案，違規汽、機車輛比例亦逐年下降，屢獲民眾肯定。

高灘處再次呼籲，民眾要遵守園區進出通行之管理規定，不要心存僥倖，否則傷了荷包，可是得不償失。未來也會視試辦成效，再檢討評估是否繼續辦理。