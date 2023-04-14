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玖壹壹春風結拜二哥離世…靈堂懇辭花圈花籃　友籲捻香送他一程

▲▼玖壹壹成員春風的結拜二哥（右）疑與妻不睦，2人爭吵不到5分鐘即自轟身亡。（圖／民眾提供，下同）

▲玖壹壹結拜二哥靈堂懇辭花圈花籃，友人籲送「宗哥」一程。（圖／翻自林男友人臉書，下同）

記者鄧木卿／台中報導

本土天團玖壹壹15日將在台北小巨蛋開唱，但在演唱會之前，成員春風13日晚間在Instagram發出黑白照，悲痛寫下「來世見了」，原來是春風的結拜二哥、林姓男子，12日晚間跑到南投找妻子，2人一言不合，吵不到5分鐘，林男即拿槍自轟。林男靈堂已設，友人在臉書上希望有空的弟兄們可以來給好兄弟宗哥捻香，但受限會館場地，懇辭花圈、花籃。

▲▼ 。（圖／林男友人臉書）

春風的結拜二哥自轟身亡後，友人們在臉書上PO文，「在此要跟各位好朋友報告一件傷痛的消息，過去受到各位照顧愛戴的好兄弟阿宗，已完成人生的階段…，目前停靈台中市北區崇德路一段18-3號（唯善悅心會館），懇請有空的弟兄們 摯友們 可以前來給予好兄弟宗哥捻香…，因會館場地受限…向各位好友懇辭花圈、花籃、盆栽、罐頭塔、奠儀」。

▲▼玖壹壹成員春風的結拜二哥（右）疑與妻不睦，2人爭吵不到5分鐘即自轟身亡。（圖／民眾提供，下同）

▲玖壹壹成員春風（中）的結拜二哥（右）疑與妻發生爭執，2人爭吵不到5分鐘即自轟身亡。（圖／ETtoday資料照）

「玖壹壹」春風在Instagram發出三張黑白合照，沉痛悼念：「以前都是你在照顧我，現在我能幫你照顧你兒女的。來世見了，二哥。」春風個性直率、重情義，直來直往的作風深受粉絲喜愛，在圈內也擁有一票好人緣，文中的二哥是他的「結拜兄弟」，在世時相當照顧春風，然而憾事發生讓粉絲相當擔心他的心情。

據了解，林男在台中從事餐飲業，12日晚間10點多到南投草屯妻子的娘家，叫出妻子到屋外，2人爭執不到5分鐘，林男便掏出改造手槍自轟1槍，警方獲報趕赴現場，救護車先是送林男到佑民醫院搶救，後來又轉送台中榮總，13日凌晨1點多宣告不治。

林妻並未說明爭執原因，警方正續追槍枝來源。

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