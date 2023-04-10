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怨玖壹壹歌曲品味差釣出健志親回　天才駭客曝：ChatGPT教的

記者黃翊婷／綜合報導

有「台灣天才駭客」之稱的張啟元日前在臉書發文抱怨玖壹壹的歌曲品味差，沒想到釣出玖壹壹成員健志親自留言回覆，還獲得演唱會邀請。張啟元9日晚間再次發文，並秀出ChatGPT頁面截圖，表明一切都是AI教的，「如何用ChatGPT拿到玖壹壹演唱會門票，還成功讓健志本人回覆你的貼文。」

▲張啟元抱怨台中夜市播玖壹壹的歌，釣出健志回覆。（圖／翻攝自臉書／玖壹壹）

▲張啟元抱怨台中夜市播玖壹壹的歌，釣出健志親自回覆。（圖／翻攝自臉書／玖壹壹）

張啟元7日在臉書發文，抱怨台中夜市有許多「8+9」，而且店家不是放抖音歌曲就是玖壹壹的歌，令他覺得「品味真的很差」。沒想到他的發文竟釣出玖壹壹成員健志親自留言，「蛤，可是我們新專輯很好聽餒。我知道了啦，你不習慣夜市的喇叭，4月15日我們小巨蛋演唱會，喇叭很猛，如果你有空跟我說，我是健志，你可以多帶一位。」

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「台灣天才駭客」張啟元用ChatGPT寫文章，釣出玖壹壹成員親回。（圖／翻攝自Facebook／張啟元）

▲張啟元回覆健志留言。（圖／翻攝自Facebook／張啟元，下同。）

消息傳開後一度掀起網友熱議，張啟元9日晚間再度於臉書發文，第一句話就是，「如何用ChatGPT拿到玖壹壹演唱會門票，還成功讓健志本人回覆你的貼文」，他還貼出ChatGPT頁面截圖，題目設定為搶不到票的玖壹壹粉絲，希望AI能給出建議，不僅要吸引成員健志的注意，還要引起廣大網友討論，最好還能因此獲得演唱會門票。

「台灣天才駭客」張啟元用ChatGPT寫文章，釣出玖壹壹成員親回。（圖／翻攝自Facebook／張啟元）

▼▲張啟元運用ChatGPT寫出文章，果真引起玖壹壹成員注意。

「台灣天才駭客」張啟元用ChatGPT寫文章，釣出玖壹壹成員親回。（圖／翻攝自Facebook／張啟元）

AI的其中一項建議，便是請張啟元用玖壹壹的音樂作為文章主題，搭配台中夜市、美食等題材，再加入一些嘲諷元素，例如「台中的夜市有9成都是8+9」、「尤其是放玖壹壹的歌曲，品味真的是有夠差」，如此就能引起網友正反兩派討論，也更有機會讓成員看見文章。

而張啟元實驗的結果也確實讓文章得到廣泛關注，並成功獲得健志本人回覆，以及獲得參加演唱會的機會。他表示，「這真的是一件厲害又可怕的事情。」

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