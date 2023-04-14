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玖壹壹春風結拜二哥槍轟爆頭亡　與妻見面「關鍵5分鐘」扣下扳機

▲▼玖壹壹成員春風的結拜二哥（右）疑與妻不睦，2人爭吵不到5分鐘即自轟身亡。（圖／ETtoday資料照）

▲玖壹壹成員春風（中）的結拜二哥（右）與妻爭吵，不到5分鐘即自轟身亡。（圖／ETtoday資料照）

記者鄧木卿／台中報導

本土天團玖壹壹15日將在台北小巨蛋開唱，但在演唱會之前，成員春風13日晚間在Instagram發出黑白照，悲痛寫下「來世見了」，消息一出引發粉絲擔心，原來是春風的結拜二哥、林姓男子去世。據悉，林男12日當晚去找南投妻子娘家找妻子，2人一言不合，吵不到5分鐘，林男即拿槍自轟，林妻驚嚇得說不出話，面對警方關心詢問也無法回答原因，對於此事，玖壹壹經紀公司表示「屬藝人私人交友，不便回應」。

▲▼玖壹壹成員春風的結拜二哥（右）疑與妻不睦，2人爭吵不到5分鐘即自轟身亡。（圖／ETtoday資料照）

玖壹壹成員春風在Instagram發出三張黑白合照，沉痛悼念：「以前都是你在照顧我，現在我能幫你照顧你兒女的。來世見了，二哥。」春風個性直率、重情義，直來直往的作風深受粉絲喜愛，在圈內也擁有一票好人緣，文中的二哥是他的「結拜兄弟」，在世時相當照顧春風，然而憾事發生讓粉絲相當擔心他的心情。

貼文一出，玖壹壹成員健志留下「哭臉」表情，洋蔥則祝福二哥「一路好走」，此事雖不影響演唱會進行，但突如其來的悲訊讓粉絲相當擔心，紛紛祈求二哥一路好走，同時也為春風加油打氣。

據了解，林男在台中從事餐飲業，12日晚間10點多到南投草屯妻子的娘家，叫出妻子到屋外，2人爭執不到5分鐘，林男便拿出改造手槍自轟1槍，警方獲報趕赴現場，救護車先是送林男到佑民醫院搶救，後來又轉送台中榮總，13日凌晨1點多宣告不治。

林男和妻子為何事爭吵，因林妻已驚嚇過度且哀傷悲痛而未說明，警方則表示，將會續查槍枝來源。

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