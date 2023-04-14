　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

網購「1款衣服」穿上卻超彆扭！　妹子哭：根本不敢穿出門

小三,偷情,失戀,性侵,上床,崩潰,傷心,抓姦,劈腿,偷吃,感情。（圖／記者周亭瑋攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者朱祖儀／綜合報導

現在有越來越多不同款式的衣服推出，但不是每個單品都好駕馭。一名女網友就哀怨表示，最近網購買了一件短版上衣，穿上去卻覺得很彆扭，根本不敢穿出門，好奇有沒有人和她遇過一樣的狀況？文章曝光後掀起熱議，不少人建議可以搭配高腰的褲子或裙子，搭配起來會好看很多。

原PO以「要怎麼克服穿短版上衣不會彆扭」為題在Dcard發文表示，最近在網路上買了一件黑色短版上衣，不過試穿後發現看起來很奇怪，完全不敢穿出門，猜測可能是因為第一次嘗試這種風格的衣服，好奇其他人是否也有遇過類似的狀況，該如何解決比較好，「真的好不想浪費這件衣服啊啊啊啊」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

文章曝光後，不少人給予建議，「我覺得妳可以嘗試穿下身比較寬鬆的，穿西裝褲也可以啊～寬的牛仔褲也不錯，素色的話就再搭個項鍊」、「穿外套」、「揪你的朋友穿類似的出去，朋友算是給妳壯膽用的」、「練川字肌」、「加牛仔外套」、「落地褲是妳的好夥伴」、「覺得自己穿起來不適合會退貨耶」。

其中許多人指出，下半身可以搭配高腰的褲子或裙子，「自己是穿短版都會搭高腰褲，覺得這樣腿看起來比較長」、「我通常都會穿高腰裙或褲，肚子就只會露出一點點皮膚，但又不是沒露」、「我都會搭高腰褲把小肚子遮起來就好，其實路上不會有人在意你怎麼穿啦，自己舒服就好哈哈哈」、「超喜歡短版，短版配高腰褲，無敵，最愛」、「推薦妳穿高腰寬褲，坐下的時候可以拉上去蓋住肚子的肉」、「可以穿高腰的褲子裙子～我原本超級不敢穿因為肚子肉肉的，但穿了短版整個回不去，看起來腰細又腿長，下半身可以挑偏寬鬆的褲子」。

▲謝金燕在家防疫洩「整塊巧克力腹肌」　一看鐵粉嚴厲留言哭哭了！（圖／翻攝自Facebook／JeannieHsieh謝金燕___bbb）

▲謝金燕也曾穿過短版上衣。（圖／翻攝自Facebook／JeannieHsieh謝金燕___bbb）

另外，也有網友認為，「沒事的自信點姐妹，都買了當然穿爆」、「有自信就對了！畏畏縮縮反而引人注意很難看」、「多看一點歐美女生好嗎？不管身材胖瘦，想穿什麼就穿什麼，不要管他人眼光」、「我每次穿都想著老娘是這個路上最辣最美的辣妹，其他人都閃開哈哈哈，總之就是有自信就對了，不用想太多，妳很漂亮」、「拿出妳的自信駕馭它，妳可以的」。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
充電線勒斃19歲兒！爸自首「我殺人了」　一審出爐
JR Pass全國版大漲價！　網哭：等於一張機票錢
一圖看新增13項檢舉項目！　8項臨停小心了
蝦皮手續費「5／1調漲」　賣家火大灌爆：把我們當提款機
快訊／下班注意！國1「4車追撞」　占內線回堵5km
民眾檢舉違停增13項！　交通違規34項修法一次看
快訊／大陸對台設禁航區　國台辦回應了
「急尋血癌兒恩人」找到了？　PO文爸回應

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「4生肖」天生自帶財氣！第1名一輩子不愁錢　日子越過越富裕

「新北市美術館園區」明開放！佔地2.5公頃　草地音樂派對登場

未來一周兩波變天！明春雨快閃低溫探1字頭　1地「雨灌到發綠」

LINE「1折人氣貼圖」快閃上架！17款只要6元

一圖看新增13項檢舉項目！違停人行道可檢舉　拼今年第三季上路

日本嗨玩9天！他回台後見「2景象」秒崩潰飆髒話：根本地獄

恢復違停檢舉等13項！交通違規修法34項一次看　不讓行人罰6千

三商巧福早期廣告曝！原汁牛肉麵只要49元　老饕揭：打響名氣關鍵

無敵星星排第9！《瑪利歐》10大人氣角色曝

境外污染物移入！空品不佳「亮橘紅燈」　環保署：估持續到下周二

爭鮮76歲「阿嬤員工」搬7盒飯　汐止店做19年：要做到不能做

11歲弟飆唱3語言歌曲　純熟嗓音吸引萬人觀看

員林後火車站道路封一半！租地6年不徵收...地主圍起

派翠克為小S傳遭節目封殺！　葛斯齊被拒同台…現身全說了

挑戰單手拉單槓拿獎金　妹子10秒撐爆全場驚呼

Jisoo新歌舞神同步《舞孃》《保庇》！　BLACKPINK齊跳「開花舞」超可愛＞＜

三重男趕時間求「開快點」遭拒　連飆髒話...運將直開警局提告

醉男痛毆17拳＋搶手機逃跑　願賠2萬和解...運將崩潰提告

姚淳耀撞臉YouTuber鍾佳播！ 網看《模仿犯》狂出戲！2人合體「根本雙胞胎」

玩高空彈跳阿北幫打氣　聊一半突推下～女嚇歪

「4生肖」天生自帶財氣！第1名一輩子不愁錢　日子越過越富裕

「新北市美術館園區」明開放！佔地2.5公頃　草地音樂派對登場

未來一周兩波變天！明春雨快閃低溫探1字頭　1地「雨灌到發綠」

LINE「1折人氣貼圖」快閃上架！17款只要6元

一圖看新增13項檢舉項目！違停人行道可檢舉　拼今年第三季上路

日本嗨玩9天！他回台後見「2景象」秒崩潰飆髒話：根本地獄

恢復違停檢舉等13項！交通違規修法34項一次看　不讓行人罰6千

三商巧福早期廣告曝！原汁牛肉麵只要49元　老饕揭：打響名氣關鍵

無敵星星排第9！《瑪利歐》10大人氣角色曝

境外污染物移入！空品不佳「亮橘紅燈」　環保署：估持續到下周二

美警察局長竟是狼！脫褲「清槍自拍」傳給女警　還逼交出原味內褲

千萬波神「裸照遭勒索」轉念拍AV！　曝陷人生低潮...喊話受害女性

3個月攔1719萬！詐騙超狂增　警揪「轄區土地公」當打詐守護神

氣溫升高如何幫寵物散熱　獸醫列「4不3要」讓毛孩清涼一整夏！

「4生肖」天生自帶財氣！第1名一輩子不愁錢　日子越過越富裕

「新北市美術館園區」明開放！佔地2.5公頃　草地音樂派對登場

未來一周兩波變天！明春雨快閃低溫探1字頭　1地「雨灌到發綠」

被誣指黃承國「姘頭」　民進黨市黨部美女執行長怒提告

宋嘉翔打擊火燙U18關鍵一球可預料　曾總不打擾：讓他自在

第3屆台東好食材　「鳳梨釋迦」創意甜品總決賽今登場

憨柴跳土堆...撞網「裝沒事」 媽目睹悲劇傻笑：養到二哈

生活熱門新聞

老父親「堅持不讓請看護」　50歲孝子生日暴斃

終極大魔王來了！「他心痛噴5萬元」全場激怒

郭綜合為癌末病友辦婚禮完成心願

不是林襄！鄉民點名「新啦啦隊女神」是她

台餐廳「1規定」她轟陋習　全網有感：根本暴利

快訊／3550竹北人棄領6000　7人失格原因曝

明2地有雷雨　下周2道鋒面接連報到

她喊五桐號「茶很普耶」　鐵粉揭爆紅關鍵

情侶「親密1舉動」每天都想要！妹子羞喊舒服

11：54發生規模4.1地震　最大震度4級

大腸癌與不良生活習慣相關　早期發現治癒率高

點3次菜頭湯「老闆都不理」　他被回1句糗了

新啦啦隊女神「慈妹」險遭襲乳！　邪惡視角曝光

最辣議員「深夜收1封信」淚崩！　律師勸放下

更多熱門

相關新聞

柯文哲「這個長度」跟馬英九一樣

柯文哲「這個長度」跟馬英九一樣

說起台北市長柯文哲給人的形象，許多網友第一個想到的就是「穿高腰褲的阿北」，不過今年柯文哲要「甩掉習慣」，由台北市發言人陳智菡將柯文哲的高腰褲拿去大改造，改為一般長度；有趣的是，174公分的柯文哲原本褲長和178公分的前總統馬英九相同，讓柯文哲也相當驚訝。

「短版時尚」秒擁完美比例

「短版時尚」秒擁完美比例

2019年台灣熱搜穿搭關鍵字

2019年台灣熱搜穿搭關鍵字

微涼季節最適合修身「高腰褲」

微涼季節最適合修身「高腰褲」

邀鄭文燦打籃球　陳學聖遭打槍　

邀鄭文燦打籃球　陳學聖遭打槍　

關鍵字：

短版上衣憋扭穿出門高腰褲

讀者迴響

熱門新聞

獨／玖壹壹春風「二哥」自轟亡　他貼黑白合照悲悼

最美新娘結婚3個月遭出軌！丈夫鹹濕對話曝

玖壹壹演唱會倒數2天！春風突發黑白照悼念：來世見了

買透天與爸媽同住！他撞見「門外一幕」傻了

快訊／三讀通過！道交條例修法恢復民眾檢舉違停　不禮讓行人罰更重

開公司培訓藝人破產欠債挨告　商演女強人墜樓亡

老父親「堅持不讓請看護」　50歲孝子生日暴斃

16歲網美無照騎重機　嗆「危險你媽」自撞慘死

25歲人氣樂團成員涉販毒被逮！家中搜出乾燥大麻

終極大魔王來了！「他心痛噴5萬元」全場激怒

赴緬追愛「靜宜女」園區找到工作！　企業主身分曝光

郭綜合為癌末病友辦婚禮完成心願

辦公室當眾大屠殺！男記者遭電鋸肢解慘死

不是林襄！鄉民點名「新啦啦隊女神」是她

「最強海王」女教師無碼照曝！「小本本」詳記戰力

更多

最夯影音

更多
爭鮮76歲「阿嬤員工」搬7盒飯　汐止店做19年：要做到不能做

爭鮮76歲「阿嬤員工」搬7盒飯　汐止店做19年：要做到不能做
11歲弟飆唱3語言歌曲　純熟嗓音吸引萬人觀看

11歲弟飆唱3語言歌曲　純熟嗓音吸引萬人觀看

員林後火車站道路封一半！租地6年不徵收...地主圍起

員林後火車站道路封一半！租地6年不徵收...地主圍起

派翠克為小S傳遭節目封殺！　葛斯齊被拒同台…現身全說了

派翠克為小S傳遭節目封殺！　葛斯齊被拒同台…現身全說了

挑戰單手拉單槓拿獎金　妹子10秒撐爆全場驚呼

挑戰單手拉單槓拿獎金　妹子10秒撐爆全場驚呼

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面