網購「1款衣服」穿上卻超彆扭！　妹子哭：根本不敢穿出門

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者朱祖儀／綜合報導

現在有越來越多不同款式的衣服推出，但不是每個單品都好駕馭。一名女網友就哀怨表示，最近網購買了一件短版上衣，穿上去卻覺得很彆扭，根本不敢穿出門，好奇有沒有人和她遇過一樣的狀況？文章曝光後掀起熱議，不少人建議可以搭配高腰的褲子或裙子，搭配起來會好看很多。

原PO以「要怎麼克服穿短版上衣不會彆扭」為題在Dcard發文表示，最近在網路上買了一件黑色短版上衣，不過試穿後發現看起來很奇怪，完全不敢穿出門，猜測可能是因為第一次嘗試這種風格的衣服，好奇其他人是否也有遇過類似的狀況，該如何解決比較好，「真的好不想浪費這件衣服啊啊啊啊」。

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文章曝光後，不少人給予建議，「我覺得妳可以嘗試穿下身比較寬鬆的，穿西裝褲也可以啊～寬的牛仔褲也不錯，素色的話就再搭個項鍊」、「穿外套」、「揪你的朋友穿類似的出去，朋友算是給妳壯膽用的」、「練川字肌」、「加牛仔外套」、「落地褲是妳的好夥伴」、「覺得自己穿起來不適合會退貨耶」。

其中許多人指出，下半身可以搭配高腰的褲子或裙子，「自己是穿短版都會搭高腰褲，覺得這樣腿看起來比較長」、「我通常都會穿高腰裙或褲，肚子就只會露出一點點皮膚，但又不是沒露」、「我都會搭高腰褲把小肚子遮起來就好，其實路上不會有人在意你怎麼穿啦，自己舒服就好哈哈哈」、「超喜歡短版，短版配高腰褲，無敵，最愛」、「推薦妳穿高腰寬褲，坐下的時候可以拉上去蓋住肚子的肉」、「可以穿高腰的褲子裙子～我原本超級不敢穿因為肚子肉肉的，但穿了短版整個回不去，看起來腰細又腿長，下半身可以挑偏寬鬆的褲子」。

▲謝金燕也曾穿過短版上衣。（圖／翻攝自Facebook／JeannieHsieh謝金燕___bbb）

另外，也有網友認為，「沒事的自信點姐妹，都買了當然穿爆」、「有自信就對了！畏畏縮縮反而引人注意很難看」、「多看一點歐美女生好嗎？不管身材胖瘦，想穿什麼就穿什麼，不要管他人眼光」、「我每次穿都想著老娘是這個路上最辣最美的辣妹，其他人都閃開哈哈哈，總之就是有自信就對了，不用想太多，妳很漂亮」、「拿出妳的自信駕馭它，妳可以的」。