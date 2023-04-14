陸發起壁壘調查！「王美花完全狀況外」　國民黨轟：無能狀況外

▲經濟部長王美花。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

有關中國大陸商務部宣布將針對台灣對大陸貿易限制措施進行貿易壁壘調查，國民黨副發言人呂謦煒今（14）日質疑，經濟部長王美花竟然「一問三不知」，甚至說「看新聞才知道」，完全狀況外。對於兩岸貿易問題，在民進黨政府意識形態治國，導致「政治掛帥、政策無能」之下，彼此敵意升高，已毫無協商解決問題的平台，難道蔡政府錯誤兩岸政策的惡果要由全民來承擔？

呂謦煒表示，根據媒體報導，台灣單方面禁止大陸 2455 項產品進口，已嚴重違反世界貿易組織規範，若之後走到 WTO 的爭端解決機制，有專家認為仲裁結果台灣必輸，部分產業和農業品項恐將被對岸碾壓。

呂謦煒提到，無論是經濟部或農委會，卻毫無「超前佈署」的作為，只能放任事態逐漸惡化，難道蔡政府無能的後果要由全民來承受？現在民進黨又改口稱願意與大陸「不設前提磋商」，可是蔡政府已與大陸斷絕官方互動，又無能建立對話管道，如何能「不設前提磋商」？或者只是喊給民眾看而已？

呂謦煒強調，國民黨馬政府時期與大陸簽訂的ECFA，民進黨過去為了政治鬥爭而批評是「糖衣毒藥」，執政後卻搶著要，還呼籲大陸不要片面斷絕，可見民進黨心繫的不過是一黨選舉之私，而非全民民生福祉。然而，兩岸過去在馬政府時代因充分交流、良善溝通而創造的貿易紅利，已被蔡政府消磨殆盡。

呂謦煒呼籲民進黨，不應該為了政黨私利犧牲國人的經濟利益，改善兩岸關係才能讓台灣利益最大化，也呼籲民進黨政府不要執迷不悟，不要再用兩岸對抗的仇恨情緒造就政黨的選舉利益，不要因為自己的執政無能，而損害台灣人民的福祉，讓台灣人在民進黨治下，只能徒呼無奈。

