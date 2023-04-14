父死付不出喪葬醫療費…還要照顧就學弟　枋警暖助零工男

▲東海派出所長藍清輝將善款交付江男 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東江姓男子負擔全家生活開銷，又要照顧生病的父親及就學的弟弟，父親日前不幸過世，要支付生前醫療及喪葬費用，生活陷入回頓，枋寮警分局員警獲悉，發動民間友人及慈善團體共募捐了3萬4000元，幫助他暫度難關，讓江十分感激。

枋寮警分局東海派出所所長藍清輝、警員夏群凱，經由民間友人尤秀卿告知，轄區內江姓男子之父親近日發生意外過世，生活難以維持。

經了解，江父生前領有重大傷病卡，生病時均由江男負責照顧，並一肩扛起全家人的生活開銷，面對父親過世，江男要獨自負擔父親生前龐大醫療費用及喪葬費用，而家中尚有在學的弟弟需要養育，對打臨時工的江男來說可謂苦不堪言，生活難以維持。

藍所長等人獲悉，協調民間友人戴昆財、戴奎浚、黃進成、蘇清波、許展榮、黃慶春、江柏賢、藍怡芬、藍一宸、藍一軒、江宏偉、鄭再松、黃大洲、劉財發、詹光榮、吳金泉、王人偉、吳倧纑等人，共同捐助新台幣2萬4000元，及民間善心團體-臺灣善釋協會捐助新臺幣1萬元，共計3萬4000元，並於東海派出所內將善款交付江男，盼微薄之捐助可以暫緩生活所需經費，度過眼前難關。

枋寮分局長郭譯隆肯定所長藍清輝帶領所內同仁，發揮人民保母大愛之精神，對弱勢家庭主動結合善心人士解決困難，值得同仁學習。