只有5天！超商「6大咖啡飲品」組合價520元　爽喝濃萃美式只要35元

▲7-11推出「6大咖啡飲品組合價520元」優惠。（圖／7-11提供）



記者周姈姈／台北報導

今（14）日是黑色情人節，這節日起源於韓國，主要是讓收不到任何情人節禮物的人慶祝的節日，就有超商應景推出「黑色情人節6大咖啡飲品」組合優惠價520元，其中，濃萃美式下殺單杯35元、卡布奇諾單杯40元，若購買指定咖啡轉贈，還能再獲得卡布奇諾買1送1小確幸。

7-11 OPEN POINT行動隨時取推出「黑色情人節咖啡飲品優惠」，即日起至4/18止，「15杯濃萃美式」、「13杯卡布奇諾（大）」、「11杯冰脆酷摩卡巧克力可可歐蕾」、「12杯黑糖珍珠撞奶」、「12杯一顆檸檬青／紅茶」及「8杯精品美式」通通可享組合價520元。

不僅如此，活動期間只要購買指定咖啡轉贈，即可再獲得大杯卡布奇諾買1送1專屬連結賣場。

▲Mr.Wish連7周祭出指定飲品第2杯6折優惠。（圖／Mr.Wish提供）

Mr.Wish即日起至5/26限時7周於每周五祭出「指定飲品第2杯6折喝」優惠，今（14）日優惠飲品為「果果邦尼」，再來依序為「香蘋紅茶」、「紅心芭樂梅」、「野莓QQ水果茶」、「鳳梨果粒茶」、「紅心芭樂檸檬」、「葡萄果茶」，只要使用「你訂線上點餐平台」即可享有小確幸，趕緊揪團了。