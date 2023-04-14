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社會 社會焦點 保障人權

三魂七魄出竅片！5m高木瓜樹突傾倒　台東嬤「差10cm」爆頭

記者楊漢聲／台東報導

真的是生死一瞬間，台東市有位阿嬤趁著好天氣，今天早上坐在家門口前曬衣服，不料，住家旁一棵直徑超過30公分，高約4到5公尺的木瓜樹，突然無預警倒下，差10公分就砸到阿嬤頭部，被嚇一大跳的阿嬤只有右手部份擦傷淤青，事後心有餘悸的說，還好老天保佑，嚇到三魂七魄都快沒有。

▲▼台東阿嬤遭倒塌木瓜樹砸傷。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲▼台東阿嬤遭倒塌木瓜樹砸傷。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲傾倒的木瓜樹正好往坐在一旁整理衣物的阿嬤倒去。（圖／記者楊漢聲翻攝）

監視器可以看到，70多歲的潘老太太，趁著好天氣，正坐在家門口，一件一件把衣服拿出掛在曬衣架上，突然一棵巨大的木瓜樹就無預警的倒下，直接砸向阿嬤的方向，再從另一個角度來看，高約4到5公尺，直徑30公分的木瓜樹，整個快速傾倒，瞬間就打在曬衣架和阿嬤中間位置，衣架被砸爛，就差10公分就直接擊中阿嬤頭部，當時她也被嚇傻，還好只是右手擦傷淤青，逃過一劫趕緊向家人說明情況。

▲阿嬤只有右手部份擦傷淤青。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲阿嬤只有右手部份擦傷淤青。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲倒下的木瓜樹，阿嬤幸運只有右手部份擦傷淤青。（圖／記者楊漢聲翻攝）

己經被切割成一段段的木瓜樹，原本矗立在阿嬤家路旁己經好幾年，阿嬤說，前幾天就發現木瓜樹有搖搖晃晃隨時要倒的樣子，阿嬤女兒向里長反映要求處理，只是里長查了一遍不知道是誰種的，只能說再找辦法處理，家人沒辦法，只好先用繩子，把木瓜樹和一旁的另一根柱子綑綁在一起，沒想到意外還是發生，而且要求償也找不到木瓜樹所有人。

阿嬤在家人陪伴安撫後，情緒恢復平靜，只能說真的實在太巧合了，還好老天爺有保佑，才能渡過這個劫難。

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