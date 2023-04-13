買Mac第一天　「他點4原因」崩潰喊後悔！果粉勸退：有4需求再買

▲MacBook。（示意圖／達志newscom）

記者施怡妏／綜合報導

不少人從小到大都是使用Windows系統，若買了Apple Mac電腦就得重新適應，一名網友就抱怨，原本的筆電壞掉了，心癢之下買了MacBook Air M2，怎料才使用1天就後悔了，操作起來感覺自己像個笨蛋，想要安裝軟體裝不了，也找不到文件檔案，超崩潰。

原PO在PTT發文，「剛買一天MacBook就後悔，正常嗎？」上一台筆電壽終正寢，看到許多人討論蘋果電腦，於是心癢買了一台MacBook Air M2，結果使用後超不習慣，「跟Ｗindow邏輯不一樣」。

原PO崩潰指出，操作起來超不順，想裝Netflix、YouTube都裝不了，滑鼠也要重新適應，文件檔案也找不到，入手第一天就後悔了，「我想說iPhone那麼人性化，Mac應該也很人性化」。

▲網友勸原PO用不習慣就趕快退掉，重買一台適合的。（圖／翻攝自PTT）

對此，網友紛紛表示，「不寫程式、APP、網站、剪片，就不需要買Apple」、「沒信仰記得加值好嗎」、「MacBook灌Windows，我同學裝文青有用過」、「在裡面掛Windows啊，我大學幫學妹弄過」、「基本上只有code跟設計，或影音剪輯，比較適合用Mac」。

其中，多數網友勸原PO退貨或是賣掉，「官網買的話，用14天還是不習慣就退掉吧」、「Mac最神奇的地方是，會有人高價收二手，趕緊拋給下一個接盤」、「我有個同學買了以後，隔天就轉賣了」、「正常啦，趕快脫手設停損點，現在買回Windows還來得及」。

不過，也有果粉大讚，「MacBook觸控板超好用，用過就回不去了」、「用習慣你就知道Mac超好用」、「用久了就習慣了，至少不容易中毒」、「Mac觸控板屌打市面上一堆筆電吧」、「習慣之後滿香的」、「正常，但我用來寫程式後就整個改觀」、「三指換桌面，我只後悔我怎麼不早點買」。