天然白髮用染髮劑怎麼選？醫：酒粕發酵返黑技術幫助逆轉髮齡

消費中心／綜合報導

照鏡子看到頭髮越來越白，看起來老了好幾歲，現代人有將近6成都有白髮困擾，想要維持自然髮色找回青春魅力並不難，皮膚科醫師廖苑利醫師說「不論是家族遺傳、工作壓力或生活作息的影響，平均40歲以上的國人，約有1300萬人開始有白髮問題」，想要維持自然髮色又擔心染劑傷髮，廖苑利醫師建議選擇對的天然染髮劑非常重要，就可以安心染髮、不易傷髮，染髮劑中的化學成分可能會破壞頭髮的天然保護層，造成水分流失、毛髮受損，挑選染髮劑的時候可以特別注意，選擇不含PPD及阿摩尼亞的染髮劑。

▲日本熱銷第一的居家遮白染髮劑。（圖／取自影片，下同）

▲花王Rerise瑞絲與日本知名月桂冠清酒場共同研發染髮劑。

獨特的酒粕發酵返黑技術**是由日本花王Rerise瑞絲與日本知名的百年月桂冠清酒廠共同研發，是日本高齡化社會中的熟齡族群的健康遮白染髮劑首選，更是日本熱銷第一*的遮白染髮品牌！以酒粕發酵生成的天然來源黑色素，讓天然植萃來源成分補充頭髮流失的黑色素，達到頭髮自然返黑效果且不易傷髮質。Rerise瑞絲髮色復黑菁華乳成分不含PPD及阿摩尼亞、雙氧水、重金屬、塑化劑、甲醛、動物性原料等七大無添加成分，持續使用也能夠安心無負擔。

* 指以酒粕發酵生成天然來源黑色素，達到頭髮返黑效果

** 根據日本Intage Inc.針對半永久性染髮及護髮染市場調查，2020年7月～2021年12月期間的統計資料中

▲Rerise瑞絲獨特的酒粕發酵返黑技術是讓頭髮自然返黑、不易傷髮。

▲Rerise瑞絲薇髮色保養的新觀念，持續使用能夠逆轉髮齡、健髮補色。

廖苑利醫師說「酒粕技術不僅可以在我們臉部肌膚保養上能達到逆齡的效果，也可以在我們的髮色保養上，達到逆轉髮齡、健髮補色」，在日本高齡化社會中，Rerise產品成為熟齡族群的健康遮白的首選，消費者回購意願高達95%*。Rerise瑞絲染髮劑是屬於漸進式遮白染髮劑，就像臉部肌膚的保養品一樣，只要循序漸進持續使用，有局部白髮時，將花王Rerise瑞絲髮色復黑菁華乳塗抹在頭髮上，每次只要5分鐘即可沖洗，就能針對局部白髮遮蓋補色，首次使用建議一週使用三次，達到理想上色效果，後續一週使用一次於髮根，持續使用可以輕鬆維持健康自信黑髮。

*依據Intage Inc.於2021/3/9-3/11調查結果, 一個月內曾購買Rerise產品的消費者續購意願

▲用花王Rerise瑞絲髮色復黑菁華乳遮白補色染髮，維持自然健康髮色。

▲Rerise瑞絲髮色復黑菁華乳，實體通路只有在康是美才買得到唷！

花王Rerise瑞絲髮色復黑菁華乳在日本熱銷超過350萬瓶*，讓遮白補色染髮變成是髮色保養的新觀念，針對局部長出來的擾人白髮持續使用，就能健髮補色、逆轉髮齡，維持頭髮的自然健康髮色！

*根據日本花王 2018/5/~2022/8/31統計，Rerise品牌在日本的累積銷售數量



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