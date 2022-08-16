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花王兒童清潔安全教育　獲台灣永續行動獎肯定

花王兒童清潔安全教育 獲台灣永續行動獎肯定（圖／花王提供）

圖、文／花王提供

由台灣永續能源研究基金會舉辦的第二屆「台灣永續行動獎」，透過評選匯集台灣優秀SDGs個別實踐案例，展現企業積極推動永續的舉體成果。花王（台灣）連續11年推動的「兒童清潔安全教育」，獲得評審青睞，勇奪「SDGs4教育品質銀獎」的肯定，並8月12日於假台北世貿一館舉行頒獎典禮，花王（台灣）由董事長暨總經理大熊康生代表出席領獎。

花王（台灣）積極推動ESG，在社會共融的面向上，更以扎根教育的方式關懷台灣社會，推動兒童清潔安全教育、福爾摩沙1520海洋計畫、Kirei美好永續生活校園推廣活動等，發揮企業核心價值，舉辦多元的教育推廣活動，期待從小開始向下扎根，透過教育的力量傳遞Kirei美好永續生活的理念與價值。其中，最具代表性的就是今年即將邁入第12年的兒童清潔安全教育，這是身為日用品製造商的花王，發揮企業核心能力所發展的教育推廣活動。

自2011年起，透過與靖娟基金會及各縣市政府教育局處密切合作，每一年不斷創新，已幫助全台超過60萬名學童提升生活自理能力，經調查發現，近三年，家事共同分擔的比例大幅提升了兩成，代表兒童清潔安全教育讓孩子不僅學會清潔打掃，更成功驅動親子家庭重視家事分工，讓家事從媽媽一個人的事，變成全家人的事！

每年開放全台小學索取的兒童清潔安全教育「聰明做打掃 乾淨又安全」教案，現正如火如荼接受申請報名中，教案適用對象為國小三年級學生，花王將提供教師手冊、家事小秘笈、小禮物、洗手慕斯，申請期限自即日起至111年9月28日（三）止，報名詳情請洽https://www.safe.org.tw/news/announce_detail/436。

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