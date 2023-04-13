中國海空禁航令時間不一致　交通部曝原因！今21:00發布飛航公告

▲交通部長王國材今早表示，禁航令影響33航班班機，預計今晚9點發布飛航公告。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李宜秦／台北報導

中國大陸以「航太活動」為由，原定從16日至18日在台灣北方劃設禁航區，而在我國交通部發出抗議後，將時間從3天縮短至27分鐘。13日下午，福建海事局卻發布6小時的航行禁令稱。交通部表示，經查證對岸應是基於火箭殘骸等對海上航行安全的考量，因此海空禁航時間不同。

福建海事局今日下午發布航行警告，16日9時至15時，在東海以下四點連線水域範圍內可能有火箭殘骸墜落，禁止駛入：A：26°05.58′N/123°20.52′E；B：25°42.30′N/122°55.50′E；C：26°32.94′N/121°57.06′E；D：26°56.40′N/122°22.08′E。

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此前，中國傳出將於16日至18日間在台灣北方設立禁航區（no-fly zone），有知情人士預估恐將影響60%至70%航班，範圍包括台灣與日韓、北美之間的航班以及東北亞與東南亞航班。交通部則發出聲明，經我國抗議後改為16日上午9時30分至57分（全程27分鐘）。

交通部表示，中國二單位公布時間不一致，經相關人士向中國福建海事單位查證及了解後，研判對岸應是基於火箭殘骸等對海上航行安全的考量，須時間予以排除。

我國民航局及航港局將於今(13)日晚間9時發布飛航公告及航船布告週知海空運業者，避開中國進行航太活動區域，該兩局屆時將24小時監控周邊海空域動態，以維航行安全。