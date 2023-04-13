　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

巴西總統魯拉「率百名商界大佬」訪中！　經貿議題是重點

▲▼巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）宣誓就職。（圖／路透）

▲巴西總統魯拉訪中。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）4月12日晚，率大型代表團抵達上海，開啟訪中之旅。這是魯拉第五次訪中，也是他第三次對中國進行國事訪問。陸官媒《中新網》描述魯拉作為「中國人民的老朋友」，此訪除了象徵意義之外，預計有望取得實際成果，將加強中巴兩國在經貿、農業、科技等領域的合作。

據《中新網》引述外媒報導稱，巴西代表團中大約有40名高級官員，包括巴西內閣部長、州長和國會議員，以及200多名巴西商界領袖。

此次的代表團中有多名部長，包括外交部、財政部、環境和氣候變化部、農業和畜牧業部、科技創新部、礦業和能源部等，這表明農產品，鐵礦石、地球資源衛星、5G通訊、半導體等產業和領域都在魯拉此次訪中的經濟議程中。按照日程安排，魯拉將在上海與來自基礎設施、技術和汽車行業的商業團體代表會面。

此外，魯拉計劃13日出席巴西前總統羅賽芙（Dilma Rousseff）就任金磚國家新開發銀行行長的就職典禮。該銀行是由巴西、俄羅斯、印度、中國和南非共同發起的多邊開發銀行。隨後，魯拉將前往北京。

巴西《環球報》稱，除了象徵意義之外，魯拉此訪也將取得實際成果。巴中兩國預計將在經貿、農業、科技等領域加強合作，並簽署多份協議。

▲巴西總統魯拉發表就職百日演說。（圖／CFP）

據中國商務部表示，2022年，中巴雙邊貿易額達1714.9億美元，中國已連續14年成為巴西最大的貿易夥伴，是巴西重要的直接投資來源國。巴西是中國大豆、雞肉等第一大進口來源國，玉米等重要農產品也已實現對中國出口並迅速增長。

巴西《環球報》注意到，當下，巴中兩國企業之間的談判正在如火如荼地進行。就在魯拉抵達中國前夕，兩國私營部門的代表已在清潔能源、造船和金融等領域達成了至少20項協議。

而在魯拉此訪期間，兩國有望就商業交易中的數位認證達成協議，這將使產品處理更快、更可靠，促進兩國之間的貿易。

針對魯拉此訪，中國外交部發言人汪文斌4月11日表示，魯拉總統康復後不久即率大型代表團來華進行國事訪問，充分體現了中巴兩國對此訪和對發展雙邊關係的高度重視。他表示，中方願同巴方一道，以此訪為契機，推動兩國各領域互利友好合作提質升級，為促進發展中國家團結協作、攜手應對全球性挑戰注入更多正能量。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／徐巧芯告104人開庭！　現場發300份爆米花
不是林襄！鄉民點名「新啦啦隊女神」是她：低調正
「越南茶」混充台灣茶10倍賣　頭等獎茶農削2869萬
廣告一邊賣美白牙齒一邊賣迷姦藥　FB：不回應
勞動部長被他罵哭離席！　立委還原始末怒了
西濱小車遭猛撞「變一團廢鐵」駕駛慘死！　他酒駕下場出爐
金鐘男主持爆出軌！　她看「外流床照」傻眼：我認識

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

巴西總統魯拉「率百名商界大佬」訪中！　經貿議題是重點

「中國龍」家族添新成員　完整頭骨化石研究證實為獨立龍種

習近平赴廣東考察　 任內四次走訪都掐在黨國事業發展重要節點

陸放寬口罩令　搭乘公共交通工具不強制配戴

陸發表對阿富汗問題11立場　盼新政府溫和穩健施政

她狂網購「控制不住自己」竟是患病！　醫曝4症狀：盡早治療

大陸第1季出口年增8.4%　海關總署：開局穩中向好

被狗抓傷手沒就醫！男童5天後發燒、幻聽...罹患狂犬病亡

夜間拍到尖嘴大眼怪鳥！竟是「世上最神祕的鳥」　全球僅千隻

四川成都瘋傳申辦「2036年奧運會」　會徽被曝光！官方回應

放學見國小版行人地獄？　黑車高速闖燈險撞飛男童

黑車公墓旁突失控鬼切！　翻滾2圈騎上別人家祖墳

李多慧逛夜市被拍「親切打招呼」　大跳Jisoo「開花舞」秀小蠻腰！

周孝安喇舌洋妞「她手狂摸褲檔」 　婚前曾遭爆劈腿「周旋多女」

呼叫愛犬「2次遭無視」　牠撇頭裝聾！秒見地位

遭質疑拍陳其邁馬屁落淚　許銘春怒離場 ： 我不幹了

靠00878財富自由退休　公式算如何「月領十萬」

全台2波變天周末雨更廣　補水梅雨預測時間也出爐

聰明萌兔會聽奴才指令 親親、轉圈樣樣難不倒

李多慧體驗台灣夜市文化　品嚐珍奶中文讚：好喝❤️

巴西總統魯拉「率百名商界大佬」訪中！　經貿議題是重點

「中國龍」家族添新成員　完整頭骨化石研究證實為獨立龍種

習近平赴廣東考察　 任內四次走訪都掐在黨國事業發展重要節點

陸放寬口罩令　搭乘公共交通工具不強制配戴

陸發表對阿富汗問題11立場　盼新政府溫和穩健施政

她狂網購「控制不住自己」竟是患病！　醫曝4症狀：盡早治療

大陸第1季出口年增8.4%　海關總署：開局穩中向好

被狗抓傷手沒就醫！男童5天後發燒、幻聽...罹患狂犬病亡

夜間拍到尖嘴大眼怪鳥！竟是「世上最神祕的鳥」　全球僅千隻

四川成都瘋傳申辦「2036年奧運會」　會徽被曝光！官方回應

賴清德定調2024「民主對決專制」　侯友宜：中華民國落實民主機制很多年

賴清德獲提名參選2024總統大位　許淑華喊：請大家信賴台灣

日台連續15年洗顏冠軍是它！稱霸37年亮顏素為肌膚拋光、比水煮蛋光滑

搭電梯遇鄰居爆料：你太太每天晚你幾分鐘出門！他曝真相笑了

汐止好市多前奪命車禍！貨櫃車「擦撞雙載機車」　她送醫搶救不治

張育成隱形失誤釀大局　紅襪教頭失落：職業水準不能這樣

台中預售交易量剩4成　購屋族哭「房價依然變態」

象魔力今赴醫檢查處理方式待討論 球團持續找洋投

商業服務業節能設備補助說明會　今在台東登場

璟宣滑手機驚見「大火1死新聞」：這我老爹住的！　嚇醒急打電話

俄國貓咪突然學會邪惡笑容　秒露出「渣男壞笑」電到網友

大陸熱門新聞

「最強海王」女教師照片曝！同時交往48男家長

妹子強拉相親男開房！遭擋門爆氣問：你忍得住？

張家界集體跳崖內幕！　死前均服50克毒藥「3克就致命」

下班被逼回工作訊息！OL怒告獲賠13萬

爸臨終遺言太潦草！神人解出「9個字」網全噴淚

夜間拍到尖嘴大眼怪鳥！竟是世上最神祕的鳥

陸三款衛星「淘寶上架」 最小僅10立方公分...售價約880萬

被狗抓傷手沒就醫！　男童罹狂犬病送醫不治

陸發起貿易壁壘調查　國台辦回應了

大嶼山「活春宮」　她大戰完低頭吸蛇毒

施工砸中千萬法拉利F8！　車主才入2個月

她超愛買一查竟得巴金森！醫示警：容易誤診

21歲網紅飆重機車碎人亡！生前脫口1句恐怖成真

陸發起貿易調查　學者：促台灣打開市場

更多熱門

相關新聞

北京妥協禁航時間　彭博：內部出現問題

北京妥協禁航時間　彭博：內部出現問題

中國原定從16日至18日在台灣北方劃設禁航區，而在我國交通部發出抗議後，北京當局將時間從3天縮短至27分鐘，而如此罕見讓步的舉措也讓專家認為，中國政府不同部門之間的協調可能出現問題。

陸發表對阿富汗11立場　支持溫和穩健施政

陸發表對阿富汗11立場　支持溫和穩健施政

巴西外交官之死　外交部：調查團將前往當地做調查

巴西外交官之死　外交部：調查團將前往當地做調查

女受夠單身嫁布娃娃　驚喜宣布懷二寶

女受夠單身嫁布娃娃　驚喜宣布懷二寶

大陸第1季出口年增8.4%　海關總署：開局穩中向好

大陸第1季出口年增8.4%　海關總署：開局穩中向好

關鍵字：

巴西總統魯拉Luiz Inácio Lula da Silva中國

讀者迴響

熱門新聞

兒童公園18禁活春宮　男女3P全被目睹錄影

金鐘已婚男主持驚爆「偷吃ing」床照外洩

王世堅落寞用餐「兩份肉一碗飯」照片曝光

派翠克拒同台「節目急找代班」

「最強海王」女教師照片曝！同時交往48男家長

老師傅收8萬元衛浴貼磚　他看成品秒崩潰

開公司培訓藝人破產欠債挨告　商演女強人墜樓亡

14男激戰12女！破獲夜店大型雜交趴

Albee「掉出超兇車頭燈」澎湖脫了

《女兵》男星悄轉行「改當上班族」！

樓上太吵！媽媽怒找房東「加價100萬」秒成交

周末變天！一天內跌10度

自助餐4菜160　業者出面說話了

職棒「啦啦隊正妹」爆榨乾中年男粉　買名牌還清空25萬購物車

男1招「誆」小姐出場騙啪　長相曝光

更多

最夯影音

更多
放學見國小版行人地獄？　黑車高速闖燈險撞飛男童

放學見國小版行人地獄？　黑車高速闖燈險撞飛男童
黑車公墓旁突失控鬼切！　翻滾2圈騎上別人家祖墳

黑車公墓旁突失控鬼切！　翻滾2圈騎上別人家祖墳

李多慧逛夜市被拍「親切打招呼」　大跳Jisoo「開花舞」秀小蠻腰！

李多慧逛夜市被拍「親切打招呼」　大跳Jisoo「開花舞」秀小蠻腰！

周孝安喇舌洋妞「她手狂摸褲檔」 　婚前曾遭爆劈腿「周旋多女」

周孝安喇舌洋妞「她手狂摸褲檔」 　婚前曾遭爆劈腿「周旋多女」

呼叫愛犬「2次遭無視」　牠撇頭裝聾！秒見地位

呼叫愛犬「2次遭無視」　牠撇頭裝聾！秒見地位

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面