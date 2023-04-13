巴西總統魯拉「率百名商界大佬」訪中！　經貿議題是重點

▲巴西總統魯拉訪中。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）4月12日晚，率大型代表團抵達上海，開啟訪中之旅。這是魯拉第五次訪中，也是他第三次對中國進行國事訪問。陸官媒《中新網》描述魯拉作為「中國人民的老朋友」，此訪除了象徵意義之外，預計有望取得實際成果，將加強中巴兩國在經貿、農業、科技等領域的合作。

據《中新網》引述外媒報導稱，巴西代表團中大約有40名高級官員，包括巴西內閣部長、州長和國會議員，以及200多名巴西商界領袖。

此次的代表團中有多名部長，包括外交部、財政部、環境和氣候變化部、農業和畜牧業部、科技創新部、礦業和能源部等，這表明農產品，鐵礦石、地球資源衛星、5G通訊、半導體等產業和領域都在魯拉此次訪中的經濟議程中。按照日程安排，魯拉將在上海與來自基礎設施、技術和汽車行業的商業團體代表會面。

此外，魯拉計劃13日出席巴西前總統羅賽芙（Dilma Rousseff）就任金磚國家新開發銀行行長的就職典禮。該銀行是由巴西、俄羅斯、印度、中國和南非共同發起的多邊開發銀行。隨後，魯拉將前往北京。

巴西《環球報》稱，除了象徵意義之外，魯拉此訪也將取得實際成果。巴中兩國預計將在經貿、農業、科技等領域加強合作，並簽署多份協議。

據中國商務部表示，2022年，中巴雙邊貿易額達1714.9億美元，中國已連續14年成為巴西最大的貿易夥伴，是巴西重要的直接投資來源國。巴西是中國大豆、雞肉等第一大進口來源國，玉米等重要農產品也已實現對中國出口並迅速增長。

巴西《環球報》注意到，當下，巴中兩國企業之間的談判正在如火如荼地進行。就在魯拉抵達中國前夕，兩國私營部門的代表已在清潔能源、造船和金融等領域達成了至少20項協議。

而在魯拉此訪期間，兩國有望就商業交易中的數位認證達成協議，這將使產品處理更快、更可靠，促進兩國之間的貿易。

針對魯拉此訪，中國外交部發言人汪文斌4月11日表示，魯拉總統康復後不久即率大型代表團來華進行國事訪問，充分體現了中巴兩國對此訪和對發展雙邊關係的高度重視。他表示，中方願同巴方一道，以此訪為契機，推動兩國各領域互利友好合作提質升級，為促進發展中國家團結協作、攜手應對全球性挑戰注入更多正能量。