福建海事局發布6小時航行禁令　16日東海有「火箭殘骸」掉落

▲福建海事局發布6小時航行禁令。（圖／翻攝自陸海事局官網）

大陸中心／綜合報導

中國大陸以「航太活動」為由，原定從16日至18日在台灣北方劃設禁航區，而在我國交通部發出抗議後，將時間從3天縮短至27分鐘。13日下午，福建海事局發布6小時的航行禁令稱，東海部分水域範圍內可能有火箭殘骸墜落，禁止船隻駛入相關水域。

福建海事局今日下午發布航行警告，16日9時至15時，在東海以下四點連線水域範圍內可能有火箭殘骸墜落，禁止駛入：A：26°05.58′N/123°20.52′E；B：25°42.30′N/122°55.50′E；C：26°32.94′N/121°57.06′E；D：26°56.40′N/122°22.08′E。

此前，中國傳出將於16日至18日間在台灣北方設立禁航區（no-fly zone），有知情人士預估恐將影響60%至70%航班，範圍包括台灣與日韓、北美之間的航班以及東北亞與東南亞航班。交通部則發出聲明，經我國抗議後改為16日上午9時30分至57分（全程27分鐘）。

據《路透社》引述南韓國土交通部透露，此次北京禁航令與衛星運載火箭掉落物體有關。日本政府也證實，事前已經接獲中方通報。