大陸第1季出口年增8.4%　海關總署：開局穩中向好





▲中國第1季出口成長8.4%。（圖／視覺中國CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸海關統計數據顯示，第1季出口為5.65兆元（人民幣，下同），年增8.4%，且東盟依然是中國第一大貿易夥伴。大陸海關總署新聞發言人、統計分析司司長呂大良強調，上季外貿進出口展現較強韌性，開局穩中向好，為全年外貿促穩提質打下基礎。

綜合陸媒報導，13日上午10點，大陸國務院新聞辦召開新聞發布會。大陸海關總署公布，以人民幣計價，2023年首季外貿進出口總值為9.89兆元，年增4.8％，其中出口5.65兆元，增長8.4％，進口4.24兆元，增長0.2％。

數據顯示，東協首季繼續為中國第一大交易夥伴，對東協進出口1.56兆元，增長16.1％，占外貿總值的15.8％。對歐盟、美國、日本和韓國分別進出口1.34兆元、1.11兆元、5,464.1億元和5,284.6億元。

同期，中國與「一帶一路」沿線國家進出口合計3.43兆元，年增16.8％，與RCEP其他14個成員國合計進出口3.08兆元，增長7.3％。

大陸海關總署新聞發言人、統計分析司司長呂大良表示，全球通膨高漲與外需減弱，直接衝擊外貿活動，而保護主義、地緣政治等風險，也進一步增加全球經濟的不穩定性、不確定性及難預期性，中國外貿發展將面臨更大挑戰。不過，中國經濟的韌性強、潛力大、活力足，長期向好基本面依然不變，隨著經濟運行持續好轉，外貿向好勢頭有望進一步延續。