　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

肯德基獨家推出「7吋原味大蛋撻」！還有抹茶、可可、珍奶口味

▲▼肯德基首創點心品牌K-Dessert專門店，獨家推出新品7吋原味大蛋撻，還有雲朵系列蛋撻。（圖／記者林育綾攝）

▲肯德基首創點心品牌K-Dessert專門店，獨家推出新品7吋原味大蛋撻。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

肯德基真的開了蛋撻、點心專賣店！首創點心品牌K-Dessert即將在4/11於雲端登場，更在永和中正店、台中五權店為首波示範門市，獨家推出新品7吋原味大蛋撻，還有雲朵系列蛋撻，如可可、抹茶口味，另有人氣黑糖珍珠奶茶蛋撻，以及首次亮相一口小鬆餅。

肯德基創下速食業先鋒，首創點心品牌K-Dessert，除了有獨家限定產品，還能讓消費者依據喜好，任選蛋撻口味。首波獨家限量新品「7吋原味大蛋撻」以獨家163層手工酥脆撻殼，搭配香濃滑嫩奶蛋餡，一次放大滿足蛋撻控的幸福感，也適合與好友共享。

▲▼肯德基首創點心品牌K-Dessert專門店，獨家推出新品7吋原味大蛋撻，還有雲朵系列蛋撻。（圖／記者林育綾攝）

▲▼除了7吋獨家大蛋撻，還有火紅的雲朵系列，推出芋見雲朵、可可雲朵、抹茶雲朵蛋撻，以及黑糖珍奶蛋撻。（圖／記者林育綾攝）

▲▼肯德基首創點心品牌K-Dessert專門店，獨家推出新品7吋原味大蛋撻，還有雲朵系列蛋撻。（圖／記者林育綾攝）

除了7吋獨家大蛋撻，還有其他人氣款回歸，包括火紅的雲朵系列，推出芋見雲朵、可可雲朵、抹茶雲朵蛋撻，還有超人氣黑糖珍珠奶茶蛋撻，可任選口味一盒2入或6入。此外同步推出新品蜂蜜淋醬「一口小鬆餅」，還集結其他點心如草莓冰淇淋大福、吉拿棒、爆漿流金芋泥球等。

▲▼肯德基首創點心品牌K-Dessert專門店，獨家推出新品7吋原味大蛋撻，還有雲朵系列蛋撻。（圖／記者林育綾攝）

▲▼肯德基人氣雲朵系列蛋撻回歸。（圖／記者林育綾攝）

▲▼肯德基首創點心品牌K-Dessert專門店，獨家推出新品7吋原味大蛋撻，還有雲朵系列蛋撻。（圖／記者林育綾攝）

▲▼肯德基首創點心品牌K-Dessert專門店，獨家推出新品7吋原味大蛋撻，還有雲朵系列蛋撻。（圖／記者林育綾攝）

▲▼肯德基人氣雲朵系列蛋撻、黑糖珍奶蛋撻回歸。（圖／記者林育綾攝）

▲▼肯德基首創點心品牌K-Dessert專門店，獨家推出新品7吋原味大蛋撻，還有雲朵系列蛋撻。（圖／記者林育綾攝）

目前K-Dessert專賣店除了在永和中正店、台中五權店為首波示範店，也將於4/11上線雲端，透過肯德基官網、PK雙饗卡APP即可線上訂購、預定快取，輕鬆享用美味點心。

另外，人氣速食店拿坡里即日起至4月30日祭出「買披薩送炸雞」超殺優惠，期間只要購買2個大披薩就送2塊炸雞，且炸雞還可更換成烤雞，並開放內用、外帶皆可享優惠，較原價直接打出72折優惠，十分划算。

▲拿坡里買披薩送炸雞爽吃到月底。（圖／業者提供）

相關報導

咖啡第2杯半價、鍋具買1送1！全台通路「超殺優惠」懶人包

今天衝了！　速食店「買披薩送炸雞」爽吃到月底 

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
不只靜宜女大生　5名學生遭詐騙未返國
快訊／名嘴媽陳屍家中　相驗死因曝光
快訊／靜宜女大生入境緬甸！　確定去仰光
上公車滑落重摔　一家人開心吃飯...男嬰顱內出血死亡
超恐怖！客運下山「剎車失靈」　逆向狠撞多輛車
快訊／捷運萬大線工安意外　1人遭重壓失去生命跡象
張家界玻璃棧道「4人集體墜崖」嚇壞遊客！3男1女身分曝

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

肯德基獨家推出「7吋原味大蛋撻」！還有抹茶、可可、珍奶口味

4月連假一放回不去！網推「收心5招」成功率＋CP值超高

周末小確幸！　超商連3天「霜淇淋買1送1」口味任選

三週瘦7公斤! 中醫花草燃脂茶啟動「FG瘦體素」

咖啡第2杯半價、鍋具買1送1！全台通路「超殺優惠」懶人包

【廣編】甜點控必衝！神級甜點「原味生乳捲」超商限定開賣

今天衝了！　速食店「買披薩送炸雞」爽吃到月底

4大超商「開工咖啡優惠」懶人包！　搶喝拿鐵買2送2、美式下殺10元

身分證拿出來！姓名對中「3字任1字」同音也可　喝美式只要23元

紅茶尬焦糖布丁、冰皮蛋糕！　超商最新「聯名甜品、飲品」一次看

男對超商帥店員唱情歌　他驚訝困惑→點歌續聽

董仔「性需求大」求歡多次被拒！　質疑未婚夫變心...氣喊「你不跟我愛愛」

趙小僑帶愛女逛街「劉子銓轉身買玩具」　典典寶寶走公主風...劉亮佐：可以不要嗎？

被冷到？蝙蝠突打噴嚏　嚶一聲+用翅膀包緊緊

完美主義者的療癒抽屜　3D列印建合身收納空間

謝金燕曝與林志穎「驚人關係」！　陳若儀看老公娃娃臉：很不爽XD

超香！泰變性正妹雲集　有醫師證明可免除兵役

郭台銘首鬆口爭取2024總統　為4年前離開國民黨90度鞠躬

弟練TikTok魔性舞蹈　看1次就學會哥哥笑瘋

高嘉瑜「飆高音」大失控　推拿治療全程尖叫喊痛

肯德基獨家推出「7吋原味大蛋撻」！還有抹茶、可可、珍奶口味

4月連假一放回不去！網推「收心5招」成功率＋CP值超高

周末小確幸！　超商連3天「霜淇淋買1送1」口味任選

三週瘦7公斤! 中醫花草燃脂茶啟動「FG瘦體素」

咖啡第2杯半價、鍋具買1送1！全台通路「超殺優惠」懶人包

【廣編】甜點控必衝！神級甜點「原味生乳捲」超商限定開賣

今天衝了！　速食店「買披薩送炸雞」爽吃到月底

4大超商「開工咖啡優惠」懶人包！　搶喝拿鐵買2送2、美式下殺10元

身分證拿出來！姓名對中「3字任1字」同音也可　喝美式只要23元

紅茶尬焦糖布丁、冰皮蛋糕！　超商最新「聯名甜品、飲品」一次看

毒姑狂問「不來掃墓」？她聽小嬸嗆一句佩服：別惹四川姑娘

連假長+疫情緩「清明交通量增8%」　國5南下車潮創歷史第2大量

靜宜女大生失聯9天　教部統計：還有5名學生遭詐騙未返國

快訊／新店嬤「一身紅衣」氣絕亡！　檢警相驗死因曝光

東浪電音嗨翻杉原灣　清明連假台東湧52萬旅遊人次

酒駕零容忍！台東警方即日起全面執行酒駕大執法

椅子上「柴柴嬰兒」包緊緊！躺著看電視睡著　媽萌暈：牠個性像貓

民進黨15個立委選區協調未果　將進行初選

快訊／台南永康燈具工廠火警　濃煙大火猛竄消防搶救中

大谷翔平砸人後說Sorry！水手強打大讚：翔平是好男人

天氣熱…電眼妹扯開衣服「巨彈噴出」　6秒激晃片把網友逼瘋：我重播1小時！

消費熱門新聞

姓名對中3字任1字喝超商美式23元

速食店買披薩送炸雞爽吃到月底！

4大超商「開工咖啡優惠」懶人包

麥當勞「5大品項買1送1」今天限定刮

超商限時1天美式、拿鐵買6送6

三週瘦7公斤!

超商周末限定吃霜淇淋買1送1！

肯德基推出「7吋原味大蛋撻」

超商最新5款聯名甜品、飲品來了！

只要10元！4大超商開工咖啡優惠快看

超商美式、拿鐵買3送3今天限時搶

超商「霜淇淋買1送1」今天搶吃

咖啡第2杯半價！全台通路優惠懶人包

別因低溫錯過孩子補鈣好時機！

更多熱門

相關新聞

肯德基連續5天下殺！爽吃炸雞蛋撻

肯德基連續5天下殺！爽吃炸雞蛋撻

清明連假5天即將到來，許多人計劃返鄉與親友相聚，肯德基也將於4/1-4/5推出限時5天優惠，8塊酥脆多汁的咔啦脆雞、6顆香濃的原味蛋撻，還有瓶裝可樂，折扣下殺58折，限時優惠499元，還特別提早至9點開賣；而即日起至3/31也展開提前預購，方便消費者避開人流。

速食店超夯「海老堡」回來了

速食店超夯「海老堡」回來了

肯德基雞腿上一團白米！她見超噁真相吐了

肯德基雞腿上一團白米！她見超噁真相吐了

肯德基限時下殺55折！爽吃炸雞蛋撻

肯德基限時下殺55折！爽吃炸雞蛋撻

肯德基打卡夯品「超級塔可」亮相

肯德基打卡夯品「超級塔可」亮相

關鍵字：

肯德基蛋撻

讀者迴響

熱門新聞

靜宜女大生失蹤8天　校方鬆口證實了

金鐘男星「拍戲活塞DIY」！洩慾過程全被目睹

快訊／靜宜女大生失蹤　警證實已經出境了

即／失蹤女大生出境前1天「最後身影曝」！

即／失蹤靜宜女大生生「獨自赴英曼谷下機」

祖厝60年前車票　校名震撼全場

強雨彈來了　斷崖式降溫跌回1字頭

王淨原來超有料！曹佑寧7符號警告

朋友超愛1穿搭！她狂罵「作賤身體」　網看傻

新店嬤「全身紅」洩憤亡！　兒是知名政治學者

台灣藍鵲全身螞蟻狂抖　看完長腦

情侶必吃「10大催情食物」！她推菠菜：更容易高潮

妹子結帳驚見UNIQLO「新奇1物」！網讚超方便

《麻辣鮮師》范筱梵離婚了！

連假衝東京！下飛機「見4景象」讚爆：國旅輸慘

更多

最夯影音

更多
男對超商帥店員唱情歌　他驚訝困惑→點歌續聽

男對超商帥店員唱情歌　他驚訝困惑→點歌續聽
董仔「性需求大」求歡多次被拒！　質疑未婚夫變心...氣喊「你不跟我愛愛」

董仔「性需求大」求歡多次被拒！　質疑未婚夫變心...氣喊「你不跟我愛愛」

趙小僑帶愛女逛街「劉子銓轉身買玩具」　典典寶寶走公主風...劉亮佐：可以不要嗎？

趙小僑帶愛女逛街「劉子銓轉身買玩具」　典典寶寶走公主風...劉亮佐：可以不要嗎？

被冷到？蝙蝠突打噴嚏　嚶一聲+用翅膀包緊緊

被冷到？蝙蝠突打噴嚏　嚶一聲+用翅膀包緊緊

完美主義者的療癒抽屜　3D列印建合身收納空間

完美主義者的療癒抽屜　3D列印建合身收納空間

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/14(五)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面