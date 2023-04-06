肯德基獨家推出「7吋原味大蛋撻」！還有抹茶、可可、珍奶口味

▲肯德基首創點心品牌K-Dessert專門店，獨家推出新品7吋原味大蛋撻。（圖／記者林育綾攝）



記者林育綾／台北報導

肯德基真的開了蛋撻、點心專賣店！首創點心品牌K-Dessert即將在4/11於雲端登場，更在永和中正店、台中五權店為首波示範門市，獨家推出新品7吋原味大蛋撻，還有雲朵系列蛋撻，如可可、抹茶口味，另有人氣黑糖珍珠奶茶蛋撻，以及首次亮相一口小鬆餅。

肯德基創下速食業先鋒，首創點心品牌K-Dessert，除了有獨家限定產品，還能讓消費者依據喜好，任選蛋撻口味。首波獨家限量新品「7吋原味大蛋撻」以獨家163層手工酥脆撻殼，搭配香濃滑嫩奶蛋餡，一次放大滿足蛋撻控的幸福感，也適合與好友共享。

▲▼除了7吋獨家大蛋撻，還有火紅的雲朵系列，推出芋見雲朵、可可雲朵、抹茶雲朵蛋撻，以及黑糖珍奶蛋撻。（圖／記者林育綾攝）

除了7吋獨家大蛋撻，還有其他人氣款回歸，包括火紅的雲朵系列，推出芋見雲朵、可可雲朵、抹茶雲朵蛋撻，還有超人氣黑糖珍珠奶茶蛋撻，可任選口味一盒2入或6入。此外同步推出新品蜂蜜淋醬「一口小鬆餅」，還集結其他點心如草莓冰淇淋大福、吉拿棒、爆漿流金芋泥球等。

▲▼肯德基人氣雲朵系列蛋撻回歸。（圖／記者林育綾攝）



▲▼肯德基人氣雲朵系列蛋撻、黑糖珍奶蛋撻回歸。（圖／記者林育綾攝）

目前K-Dessert專賣店除了在永和中正店、台中五權店為首波示範店，也將於4/11上線雲端，透過肯德基官網、PK雙饗卡APP即可線上訂購、預定快取，輕鬆享用美味點心。

另外，人氣速食店拿坡里即日起至4月30日祭出「買披薩送炸雞」超殺優惠，期間只要購買2個大披薩就送2塊炸雞，且炸雞還可更換成烤雞，並開放內用、外帶皆可享優惠，較原價直接打出72折優惠，十分划算。

▲拿坡里買披薩送炸雞爽吃到月底。（圖／業者提供）