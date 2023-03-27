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吃得到Q彈蝦肉！速食店超夯「海老堡」回來了　淋法式芥末籽醬太罪惡

▲▼漢堡王海老堡系列回歸。（圖／業者提供）

▲漢堡王超夯海老堡系列回來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

太幸福了！美國速食連鎖店「漢堡王（Burger King）」超人氣期限限定「海老堡系列」回來了，選用Q嫩蝦餅搭配法式芥末籽醬，大口咬下炸出濃濃海味，每一口都超滿足，且這次且直接變身成常態商品，就是要讓鐵粉無時無刻都能吃到這罪惡美味。

▲▼漢堡王海老堡系列回歸。（圖／業者提供）

▲有單層、雙層海老堡2款選擇。

漢堡王每年限時回歸2個月、超容易斷貨的超夯「海老堡系列」回來了，選用遠洋超彈牙鮮味蝦餅作為主角，每一口都能吃到真實蝦肉的鮮甜滋味，再搭配新鮮蔬菜佐以法式芥末籽醬，大口咬下海味爆表，加上酸甜醬汁毫不膩口，有「Q彈海老堡」及「雙層Q彈海老堡」2種選擇，即日起於全門市開吃，且今年首度晉升成常態商品，再也不用擔心吃不到了。

▲▼肯德基在海外的打卡夯品「超級塔可」首度在台灣上市。（圖／記者林育綾攝）

▲肯德基海外打卡夯品「超級塔可」首度在台上市。（圖／記者林育綾攝）

另，肯德基海外打卡夯品「超級塔可」近日也首度登台，以100%原塊雞胸肉為基底夾進爽口墨西哥辛香配料、鮮脆蔬菜、青辣椒片、切達及莫札瑞拉雙色起司層層堆疊，再淋上香氣十足的塔可美乃滋，每一口都能吃到酥炸脆雞的澎湃肉感和豐富辛香餡料，滿足爆表，即日起至4月17日全台限時販搶吃。

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