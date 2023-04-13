屏東恆春民宿竊用自來水被查獲　被追償逾30萬...這下慘了

▲民宿繞越所裝水表私接水管 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣恆春鎮一民宿業者，為節省自來水費竟然私接水管竊水，被水公司查獲，被追償30多萬元，後悔莫及。

恆春這家民宿在水表前繞接管線至屋內，因再以大量裝飾用鵝卵石鋪設其上層，業者以此掩蓋私自更改之管線，以為自來水公司抄表人員很難發覺，但仍被查獲。

水公司定期辦理檢漏及竊水查察作業，檢查至該民宿前時，以專業檢測儀器測聽出異常水流，遂會同相關人員開挖，確認用戶繞越所裝水表私接水管，水公司依自來水法向民宿業者求償水費，共計追償30餘萬元，民宿業者後悔莫及。

台水屏東區處表示：台灣平均家戶水價是全世界第三低，水公司提供安全、衛生、方便價廉的自來水，希望民眾珍水惜水。

該公司屏東區處均會定期辦理檢漏及竊水查察作業，民眾不要抱持僥倖心態，也提醒民眾，有下列行為均屬竊水，若經查獲依自來水法除追償水費外，可處五年以下有期徒刑、拘役或罰金：

●未經自來水事業許可，在自來水事業供水管線上取水者。

●繞越所裝量水器私接水管者。

●毀損或改變量水器之構造，或用其他方法致量水器失效或不準確者。

●未經自來水事業許可，擅自開啟消火栓取用自來水者。但因消防需要而開啟不在此限。