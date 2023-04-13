她狂網購「控制不住自己」竟是患病！　醫曝4症狀：盡早治療

▲中國一名女子突然出現瘋狂購物的行為，檢查竟是罹患疾病。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

許多人喜歡在網路購物，但沒想到太愛買也是一種病。中國有一名辜姓女子，去年出現瘋狂購物的行為，舉止也有些異常，家人發現不對勁，立刻帶去看醫生，結果診斷為帕金森氏症（Pakinson's desease）。

辜女2022年出現瘋狂購物的行為，並伴有肢體動作緩慢、肢體震顫，她坦承自己常常動不動就發脾氣，每當心情很低落，就會想在網路買東西，看到喜歡的商品就買，以致於家中物品一堆，各種家庭用品和衣服，「有時好像控制不住自己一樣」。

▲辜女瘋狂網購竟是罹患帕金森氏症。（圖／翻攝自微博）

經過醫院診斷，辜女罹患帕金森氏症，她瘋狂購物其實是一種過度傷害性的衝動行為，而衝動控制障礙是帕金森氏症的一個非運動症狀表現，好在經過一年多的綜合治療，病情大有好轉。據悉，這是一種常見的神經功能障礙疾病，65歲以上患病率約1～2%。醫生建議，若有肢體震顫、便秘、嗅覺減退、睡眠障礙等症狀，應盡早就醫治療。

對於帕金森氏症的預防，專家也提出4點建議：

1、發現有上肢震顫、手抖等症狀，應及早到醫院就診。

2、多做運動，可以防止和關節炎和肢體攣縮。

3、多吃蔬菜、水果，避免剌激性食物及菸酒以減輕便秘，克服情緒激動、緊張，保持愉快的心情。

4、認真治療高血壓、糖尿病、高脂血症。

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