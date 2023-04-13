被狗抓傷手沒就醫！男童5天後發燒、幻聽...罹患狂犬病亡

▲中國廣西南寧市一名8歲男童右手手背遭小狗抓傷後並未理會，送醫才知道罹患狂犬病，緊急治療20天後仍回天乏術不幸離世。（示意圖／CFP）

圖、文／CTWANT

中國廣西南寧市一名8歲男童，3月初時遭到村子裡的小狗抓傷右手手背，家人得知後認為是小傷就並未做特別處理。沒想到男童5天後竟開始發燒，接著更出現幻聽、幻視、怕風等症狀，送醫後確認罹患狂犬病，在治療20天後仍回天乏術不幸離世。

根據陸媒綜合報導，中國廣西南寧市一名8歲男童，3月初時遭到村子裡的小狗抓傷手臂。而事發當晚，小狗就死亡，家屬也認為只是刮傷，因此並未將男童帶往醫院檢查，沒想到5天後，男童竟開始發燒，接著更出現幻聽、幻視、四肢抖動等現象，家屬見狀急忙將小孩送往醫院急救。

住院治療期間，男童又出現怕風、恐水、流口水等其他症狀，被醫生診斷罹患狂犬病，雖然治療過程中醫生積極搶救，最終男童還是在20天後不幸身亡。對此醫生表示，狂犬病的致死率為100％，就算是小傷口都很有可能致死，千萬不能輕忽。

消息一出也引起許多網友紛紛表示「主要是現在狂犬病的疫苗太貴了，導致許多人抱持著僥倖心態」、「小狗當晚死了還不去醫院，這明顯是一個有問題的狗阿」、「主要是狗當晚就死，很明顯狗狗本身就有疾病」、「狗都死了，還抱有僥倖心態，知識的科普任重而道遠」。

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