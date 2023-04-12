她超愛買一查竟得病！苦惱「控制不住自己」　醫示警：容易誤診

▲女子瘋狂網上購物確診巴金森氏症。（圖／翻攝自新黃河）

記者鄭思楠／綜合報導

越來越多的人熱衷於網上購物！不過大陸一名辜姓女子去年被家人發現，突然愛上網購，瘋狂買買買，以至於家裡物品成堆，「有時好像控制不住自己一樣。」家人察覺不妙，帶她去醫院檢查，沒想到被醫生診斷為巴金森氏症（Parkinson's disease，也作帕金森氏症）。

據《新黃河》報導，2022年，辜女出現了瘋狂購物的行為，並伴有肢體動作緩慢、肢體震顫，經醫院診斷為巴金森氏症。辜女表示，自己之前心情低落、動不動就發脾氣時，就喜歡在網上點點點，稍微喜歡的東西就買買買，家裡亂成了一堆。

報導稱，辜女瘋狂購物的行為，其實是一組過度傷害性的衝動行為，衝動控制障礙是巴金森氏症的一個非運動症狀表現。

巴金森氏症是一種常見的神經功能障礙疾病，在65歲以上人群中患病率約為1%-2%。醫生建議如有肢體震顫、便秘、嗅覺減退、睡眠障礙等症狀，應儘早就診治療。

巴金森氏症屬於神經系統變性疾病，嚴重影響工作和生活。武漢市中醫醫院腦病科副主任張京蘭提醒，目前巴金森氏症的確切病因還不是很清楚，大家可以通過保持運動、玩遊戲、記歌詞、多用左手等方式「健身」又「健腦」，積極預防巴金森氏症。

張京蘭說，「年輕人患上巴金森氏症的概率並不大，但如果年輕人患病，一來發病症狀不典型，二來心裡不會往巴金森氏症方面想，所以很容易誤診。如果家裡曾有人年紀輕輕就患上巴金森氏症，其他人也應多加註意。」