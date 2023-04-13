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5／1起調薪6%~8%！一蘭全台3家店開缺50人 　正職薪資最高領54K

一蘭拉麵台北本店。(圖／黃士原攝)

▲一蘭拉麵5/1起調薪6%~8%。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

一蘭拉麵台灣宣布5月1日再度調薪，正職人員薪資最高5萬4000元。一蘭拉麵表示，因世界趨勢的變化，考量今後物價如持續高漲，員工生活將會變得不易，所以決定不論新舊員工，皆於5月1日起薪資調幅6%~8%。一蘭拉麵表示，此次調整為一蘭台灣首次於半年內進行兩次基本薪資調整，上次調薪是去年12月。

另外，一蘭拉麵全台3家店也開出職缺50人，現場正職人員起薪3萬4000元，如考取店內證照+夜班津貼(70元/時)+全勤獎金，最高可達5萬4000元；儲備幹部起薪4萬3000元+夜班津貼(70元/時)，如持有日文N2檢定，薪資4萬6000元，持有日文N1檢定，薪資4萬7000元；計時人員 176元~200元+夜班津貼（50元/時）。

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▲金色三麥餐廳新進服務人員及廚師保障薪資4萬元。（圖／金色三麥提供）

近年餐飲缺工狀況嚴峻，而人才正是擴大事業版圖、增加營收及可或缺的關鍵角色，金色三麥正式2月宣布啟動年度人才延攬計畫，今日宣布餐廳新進的「服務人員」、「廚師」起薪全面調升20%，保障月薪4萬元，薪資漲幅也是集團史上最高紀錄。

同樣也是連鎖餐飲的王品集團，去年底宣布將再招募500名員工，正職起薪含全勤調升為33,000元起，每月除了底薪還有獎金，搭配「一年最多調薪三次」新制，晉升調薪、3月績效調薪、9月的年中調薪，有機會挑戰年薪百萬。

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