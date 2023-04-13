別人領普發6千他領150萬　瞎扯「幫媽買車」...19歲車手被逮

記者林悅／台南報導

財政部宣布4月10日起開放「全民共享普發現金」ATM領現，全台各地區ATM即湧入大批領錢人潮，卻有1名19歲鍾姓男子一口氣要提領150萬元，市警一分局警方據報前往了解，發現鍾其實是詐騙車手，將他與連同另名沈姓車手同時逮捕。

▲台南市警一分局警方聯手銀行，查獲2名詐騙車手，依涉嫌詐欺罪嫌將2人移送臺南地檢署偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警一分局後甲派出所11日下午2時許，接獲轄內銀行通報，有名年輕男子至銀行並非提領6000元，而是一口氣欲臨櫃提領現金高達150萬元，因行員評估19歲鍾姓男子，帳戶內卻有多筆高額且不明金流，即立即請警方到場協助查證。

一分局後甲派出所警員洪暘家、葉修汶接獲銀行通報後立即到場，向鍾男詢問帳戶內金錢來源及提領用途，鍾男辯稱係母親匯款資助購買進口名車，然而警方調閱該帳戶金流與其說詞有極大出入，隨後楊男又改口稱：「不清楚為何收到其他人匯款，但領自己帳戶內的錢，應該不犯法吧！」現場經員警向他曉以大義後，鍾男始坦承已將該帳戶提供詐騙集團使用，並且遭人指使提領贓款。後續警方循線將該案同行共犯沈姓男子（25歲）一併追查逮捕到案，全案依涉嫌詐欺罪嫌將2人移送臺南地檢署偵辦。

第一分局分局長歐祖明表示，現階段開放「全民共享普發現金」ATM領現，警方已針對轄內多處ATM機台強化安全維護，並持續加強防搶、防竊及防詐騙宣導，全力防制治安事件發生。民眾應提防詐騙集團所施用的各種詐騙手法，凡事均要小心求證，避免受騙。如遇可疑網站或訊息，可立即撥打110報案電話或165反詐騙專線，請大家提醒大家，全民共同防制詐騙案件發生。