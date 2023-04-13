凌晨4點營業！只賣3.5小時「新竹城隍廟神之雞湯」永久停業

▲店內僅剩下桌子及椅子 。（圖／翻攝自FB新竹爆料公社）

記者施怡妏／綜合報導

新竹城隍廟裡裡外外有許多特色小吃，總是令人眼花撩亂，其中一間百年傳統老店「翁記滷肉飯」，一天只開3.5小時，而且還選在凌晨4時到早上7時30分營業，不少人為了吃上一碗滷肉飯配雞湯而在新竹住一晚，如今卻傳出「永久停業」，店裡的設備也全都清空了。

有網友在臉書社團「新竹爆料公社」發文，貼出城隍廟「翁記滷肉飯」的照片，店家已經把設備都清空了，只剩下桌子跟椅子，「對面賣骨仔肉阿姨說，永久停業」。

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▲新竹人不捨。（圖／翻攝自FB新竹爆料公社）

貼文一出，新竹人直呼可惜，「4點開始的神之雞湯」、「這是我嫁來新竹吃到最喜歡的滷肉飯」、「錢賺夠了，休息了」、「怎麼就這樣關了」、「令人銷魂的美味料理真的消失了」、「雞湯好好吃耶」、「超好吃，怎麼會，夜場後的第一選擇」、「這是我第一次約會的地方」。

底下也有網友指出，在城隍廟的店是百年傳統老店，由弟弟經營，哥哥也有開另外一間分店在香山，營業時間較符合大眾，「牛埔路還有翁記，是城隍廟翁記的兄嫂和侄女經營」、「可以去哥哥的店吃，也不用拚一早搶時」。不過，也有網友指出，老闆只是換地方經營，「改到警光路那附近了」。