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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

長照悲歌修法？中華人權協會：制度問題，有共識者優先處理

▲▼國民黨針對黨產條例釋憲結果召開記者會 文傳會主委王育敏 考紀會主委葉慶元 中常委高思博。（圖／記者屠惠剛攝）

▲中華人權協會理事長高思博，對長照悲歌修法提出建議。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳銘峯／台北報導

有鑑於長照悲歌的社會慘案不斷發生，立法院司法法制委員會舉辦「長照悲歌修法公聽會」。而中華人權協會理事長高思博代表出席，他認為，長照悲歌治本方式應從制度面解決長照問題，另外對於修法的意見，他認為應該從具社會共識的類型優先處理，擴大緩起訴，或訂定特殊殺人罪減輕類型要件為修法方向。

對於此類「照顧殺人」的狀況，中華人權協會發布聲明指出，「邁入超高齡社會，長照問題將會越來越嚴重，長照政策與體系才是根本問題。『照顧殺人』議題，其實是長照議題中的冰山一角，是長照末端浮現出的不幸社會現象。長照中不堪重荷的家庭不少，少部分崩解邊緣的變成殺人案件，這些案件中，加害者高比例都在殺人後自殺，進入司法程序的案件的比例更低。這樣的長照悲歌，成為殺人事件後才吸引了媒體與大眾目光，由此可推論不堪重荷的長照個案是巨大黑數。」

「目前的長照悲歌，極大多數，都可能是社會的極端值，政府處理的方式，應該類似社會安全網，透過民政系統、社會系統與警政系統去發掘社區鄰里中，可能的極端值，及早透過社福力量介入幫助，才是真正能解決長照悲歌的方案。而不是等到悲劇發生之後，才透過緩起訴或緩刑去處理。台灣目前已經編列如此多的預算，蔡英文上任的重點政策就是長期照護，結果到現在如果還有這麼多的長照悲歌會發生，還搞到要修正刑法，以減輕這樣的人倫悲劇所帶來的刑責，那顯然政府做得不好！」

另外中華人權協會，也針對公聽會提出刑法第273條修正案的立法技術分析：

一、所謂廣義的「照顧殺人」類型多樣，本法案只及於不堪重荷的照護加害人視角相關案件，但不及於例如受照護者意識尚存，無復原希望，且主動求死的不同事實類型，這涉及乃是刑法第275條的「加工自殺」。如要處理「照顧殺人」相關法律問題，應將照護關係及殺人事件類型細化呈現，才能進一步給予應得的倫理評價。

二、本法案之目的是處理「照顧殺人」，但法案文字卻是「不得已之事由」，指涉不明確，易滋生立法目的外其他類型個案是否一併適用的法理疑難。例如因「長期受家暴」而殺人，是否是不得已之事由之一？凡此皆涉及重大倫理爭議，應由國會體察民意與社會共識，慎重考量後作政策決定，而不應在法條中使用空泛文字，實際上授予個別司法官由個人道德觀來決定具體內容，將來必生重大爭議。

三、立法上究竟應修正刑法總則第74或59條，放寬緩刑或量刑？或修正刑訴法第253-1條，擴大緩起訴裁量？或於刑法分則中增訂殺人罪減輕類型？ 上述不同作法，固然有仁智之見，考量目前立法程序的現況，本會主張「照顧殺人」類型中有社會共識者應優先處理。法制上似以修正刑訴法擴大緩起訴，或修正刑法分則明訂特殊殺人罪減輕類型要件，在具社會共識基礎上完成法制為目的。

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