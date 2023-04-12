台版柬埔寨害3命首腦抓到了！檢警大搜補　藍道和泰勒7煞落網

記者陳以昇／新北報導

台版柬埔寨去年11月初在桃園、新北市發生民眾遭詐團拘禁，導致3人死亡，經警方陸續救出58名被害人，並逮捕代號「S姐」傅姓女子及「茶董」陳姓男子等29名犯嫌，深入調查發現仍有人在背後操控，11日掌握行蹤後，在新北、台北及台中，同步逮捕代號「藍道」及「泰勒」等7人到案，全案依法送辦。

▲警方兵分多路在雙北市、台中逮捕代號藍道、泰勒等7人 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方表示，士林檢方2022年12月27日起訴傅女、陳男等27名犯嫌，依涉犯組織犯罪防制條例、毒品危害防制條例、刑法私行拘禁致死、共同詐欺等罪嫌提起公訴，其中傅、陳2人遭求處無期徒刑，其餘共犯求處20年至30年不等刑期，但檢警發現背後仍有藏鏡人。

檢警深入追查後，掌握幕後2名重要幹部代號「藍道」28歲杜男及「泰勒」29歲薛男，11日由新北市刑大會同其他單位，兵分多路，在雙北市及台中等地，逮捕杜男及薛男等7人到案。

經警方調查，傅女、陳男自2022年9月起成立假求職真詐欺拘禁據點，均表示是由杜男等人所下指令，並透過虛擬貨幣層層轉帳，用以變現支付詐團成員日薪及所需支出，警方當場查扣虛擬貨幣錢包、銀行存摺及筆記型電腦等證物，全案依違反組織犯罪防制條例、刑法私行拘禁致死及詐欺等罪嫌移送士林地檢署偵辦。