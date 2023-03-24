逃獄23小時！受刑人朱漢宗遭起訴　動機曝光：遭同學誣陷偷錢

▲彰化監獄受刑人朱漢宗逃獄被逮。（資料圖／彰化地檢提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化監獄29歲受刑人朱漢宗，3月13日上午因情緒問題假借尿遁翻牆，經過23小時在永靖老家附近的農田落網，彰化地檢署今日偵結，依脫逃罪嫌將他起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

朱漢宗遭判4年1月，3年前入監服刑 ，表現良好被遴選到芳苑漢寶1間玻璃工廠自主監外作業。起訴書內容指出，朱男是法務部矯正署彰化監獄受刑人，於服刑期間，雖經監獄指派得自主監外工作，仍依法受拘禁。3月13日上午9點許，在監外工作的協力工廠內，因情緒問題萌生脫逃，藉上廁所的機會，離開工作區域，並自廠區翻牆逃逸。

▲彰化監獄受刑人朱漢宗翻牆逃獄。（資料圖／彰化地檢提供）

朱男脫逃後，沿台17線產業道路走到福海宮，再走到二林鎮搭公車到溪湖、再轉車到員林市，下車後轉乘火車回到永靖鄉老家，返回親人住處藏匿，檢方立即啟動執行人犯脫逃通緝處理流程，第一時間勤務指揮中心啟動查捕逃犯作業，、脫逃所在地的芳苑警分局及員林警分局，並於13日下午1點40分發布通緝。

當時檢警研判他身上沒有帶多餘的金錢、也沒有手機，最有可能是返回永靖老家，警方早已在周邊佈下天羅地網，並對其家人動之以情勸誡，14日上午在永警一處農田裡將其逮捕，訊後進彰化看守所羈押。

據悉，朱男去年父亡，當時他有申請前往家祭，2021年初，表現良好被遴選到自主監作業，2年來沒有異狀，已可提出返家申請，卻因疑似被監獄裡的同學誣陷偷錢、再加上清明將思念親人逃獄，如今又加一條「脫逃罪」，未來恐將被判刑6月至1年，未來也無法假釋，必須將刑期服滿才可出獄。