　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

外役監逃獄原因曝「不想進去」　逃亡27小時...街頭閒逛公園發呆

▲▼台中外役監受刑人姜建利逃獄原因只是「不想再進去」，警方在板橋火車站前逮捕。（圖／民眾提供）

▲▼台中外役監受刑人姜建利逃獄原因只是「不想再進去」，警方在板橋火車站前逮捕。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中外役監受刑人姜建利逾假未歸脫逃了27小時後，昨(7日)天下午5點45分在板橋火車站前，被新北市員警和台中警方攔截圍捕順利逮人。至於為何已到監獄門口又跑掉？姜則說，當時就是一念之間「不想再進去」，警方除將姜男移送台中地檢署之外，初步排除女性友人藏匿人犯嫌疑。

姜建利6日中午12點，搭乘前妻所駕駛之自小客車至台中監獄門口，但姜下車後並未走進監獄，而是從旁邊草叢逃逸，先坐計程車到高鐵，再搭乘北上車次，在板橋下車。

▲▼台中外役監受刑人姜建利逃獄原因只是「不想再進去」，警方在板橋火車站前逮捕。（圖／民眾提供，下同）

警方曾以為姜男會回雲林老家，豈料姜男並未返家而是北上四處遊蕩；而前妻聽到姜逃亡更是嚇了一大跳，都載他到門口了，怎麼又跑掉？

警方蒐證發現，北部天氣陰冷，有涼意，路人幾乎全都長衣、長褲和外套，唯獨姜男穿短袖、短褲，易於辨認，但姜男毫無目的在路上徒步閒晃，經常走在監視器拍不到的騎樓，餓了就找麵攤吃，也在公園呆坐過，增加警方追查困難度，後來，在某一路口又發現穿著同樣衣服的姜男竟然騎機車，警方因而查出車牌，配合當地板橋分局，全力搜索該輛機車。

姜男在外面吃飯時，看到店裡電視一直播他逃獄新聞，他覺得再待下去，不但自己會被抓，也會殃及無辜友人，於是昨天下午由友人載他去板橋搭車，豈料，人一下車，就被警方當場壓制逮捕。

警方押解回程時不解的詢問，「你在外面有欠錢嗎」、「沒有」、「想搭車去哪裡」、「還沒想到，先到車站再說」、「為何到了門口卻不進去？」、「沒為什麼，就突然不想再進去」。

▲▼台中外役監受刑人姜建利逃獄原因只是「不想再進去」，警方在板橋火車站前逮捕。（圖／民眾提供）

警方偵訊後已依脫逃罪移送台中地檢署，至於接應的女性友人，是姜男曾在北部工作時認識，姜男入獄前偶有連絡，出獄後，人海茫茫，不知該找誰，還好還記得友人電話才連絡上，初步排除有藏匿人犯之嫌。

姜建利過去曾涉犯洗錢防制法、加重詐欺、強盜等多項前科。2019年曾擔任送貨司機，涉嫌拿走店家約39萬元的貨款；姜還曾犯下侵占罪遭判刑6個月，2020年3月出獄。2021年7月涉嫌到工地竊取H型鋼時，被張姓男子撞見，姜竟開車輾壓跌倒的張男，導致對方左腿粉碎性骨折，又被法院依準強盜罪，判處有期徒刑6年。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
國中生網路互嗆　爸撂33人狂毆同學！下場慘了
普發6000元ATM在哪裡？　LINE「1功能」帶你去領錢
快更新！　蘋果緊急釋iOS 16.4.1
韓綜男網紅驚爆「性侵八大場所女員工」！　女掙扎尖叫求救
許瑋甯、邱澤結婚2年「罕見放閃」！　合照甜炸
快訊／客運失控墜橋　1人不治身亡！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

自掏腰包4千元幫人買票　彰化老鄰長遭羈押...還被判刑

兒校園碰撞網上互嗆　撂33人狂毆國中生...竹聯信堂副會長聲押

2車對撞！花蓮客運失控「墜3層樓高」　釀1死5傷

高雄街頭藝術「待轉區區」疊字賣萌？　養工處緊急派人磨字

花蓮客運墜橋「3傷1命危」！疑有人下落不明　警消搜救中

共乘電動車遇警察...他秒衝龍山寺參拜　移工失聯6年終落網

外役監逃獄原因曝「不想進去」　逃亡27小時...街頭閒逛公園發呆

外送難賺改當運毒小蜜蜂　車掛外送箱掩飾...落網還嗆「我竹聯」

時空輪迴真人版！他違停被查獲毒彩虹菸　同樣情節隔天又上演

狠母毆打搖晃9個月大女嬰　「腦室擴大無治癒可能」將癱一輩子

送肉粽取活雞鴨血破煞　正妹不畏沖煞勇闖救助

具俊曄聽「神經病」噴笑：小S教的　喊話劉在錫「不要忘了請她吃飯」

澎恰恰欠債又變多？認犯致命錯誤　「怪自己太笨」：十輩子還不完

遭88槍案「紅龜」斷雙掌　囡仔昌駕車自撞翻覆亡

萌貓妨礙齋戒月祈禱　又爬又蹭親完就逃

被冷到？蝙蝠突打噴嚏　嚶一聲+用翅膀包緊緊

李多慧做豬鼻子「從沒整形過」 來台倒數曝加入樂天桃猿關鍵

世界盃拔河錦標賽摘金2連霸　台代表隊擊敗巴斯克為國爭光

20友出遊灌酒性情大變　又哭又叫爆笑吼：放過我

滑雪時發現有人遭活埋 男冷靜應對深挖2米救援

自掏腰包4千元幫人買票　彰化老鄰長遭羈押...還被判刑

兒校園碰撞網上互嗆　撂33人狂毆國中生...竹聯信堂副會長聲押

2車對撞！花蓮客運失控「墜3層樓高」　釀1死5傷

高雄街頭藝術「待轉區區」疊字賣萌？　養工處緊急派人磨字

花蓮客運墜橋「3傷1命危」！疑有人下落不明　警消搜救中

共乘電動車遇警察...他秒衝龍山寺參拜　移工失聯6年終落網

外役監逃獄原因曝「不想進去」　逃亡27小時...街頭閒逛公園發呆

外送難賺改當運毒小蜜蜂　車掛外送箱掩飾...落網還嗆「我竹聯」

時空輪迴真人版！他違停被查獲毒彩虹菸　同樣情節隔天又上演

狠母毆打搖晃9個月大女嬰　「腦室擴大無治癒可能」將癱一輩子

花季今登場！合歡山假日實施高承載通行　機動加碼流量管制

有望介入協調「費芯大戰」？　朱立倫：我知道蔣萬安很努力

自掏腰包4千元幫人買票　彰化老鄰長遭羈押...還被判刑

台積電總裁自嘲講稿非ChatGPT寫　旁坐「快有總統資格」的人

兒校園碰撞網上互嗆　撂33人狂毆國中生...竹聯信堂副會長聲押

出國必朝聖！倫敦新地標Prada Caffè落成、日本GUCCI餐廳新推絕美巧克力

洪榮宏嫩妻「肝臟現3公分不明物體」　揭煎熬心聲：我要簽放棄急救書

全聯馬卡龍隨行杯0元換購！周末熱美式「買1送1」自帶杯再折8元

曖昧男求助切牛排！妹子一聽「都媽媽幫他切好」　震驚嚇喊掰

南韓國內再爆猴痘病例　為首起「本土感染」

素食妹闖農地「解放16隻兔子」　被攻擊全身血...害死90隻幼兔

社會熱門新聞

即／豐濱台11線花蓮客運衝落橋下　傷亡不明搶救中

靜宜女大生找到了！　網曝：男友不走她不走

超正護理師獻身醫美名醫！開心喊：高潮好幾次

「囡仔昌」車禍亡！斷掌復仇記落幕

500萬隻蜜蜂被毒死　舖成蜂屍地毯：夭壽喔

凱基松山哥長相曝　高端疑爽賺上億

斷掌開BMW自撞亡　「囡仔昌」國道搶救畫面曝

照顧病妻太辛苦　高雄透天厝大火老夫妻身亡

姜建利逃獄是為了見她　接應女身分曝光

「最高齡死刑犯」燒死孩童　遭獄友佔便宜還被饅頭害死

高雄警泳池溺斃！救生員嚇壞報案

失蹤靜宜女「出國前9天」買二手iPhone　詭異舉動曝

永康狂人囝仔昌「斷雙掌」駕車自撞亡　監理單位看到也驚呆

花蓮客運對撞墜橋！4人傷1受困

更多熱門

相關新聞

前妻載到監獄門口　受刑人躲草叢脫逃畫面曝

前妻載到監獄門口　受刑人躲草叢脫逃畫面曝

台中再傳外役監受刑人逾假未歸脫逃事件！因強盜罪判刑6年的受刑人姜建利，日前申請返家探親，原預定昨（6）日下午返監，但他搭乘前妻開的小客車到女監門口時，卻沒走進大門，趁四下無人時，躲進草叢後逃脫，過程全被監視器拍下。

「3把刀」衝新北市府　違建陳情男這動作慘了

「3把刀」衝新北市府　違建陳情男這動作慘了

即／板橋工人踩空6樓墜落　命危搶救中

即／板橋工人踩空6樓墜落　命危搶救中

沅陞幸福PLUS　未公開1房即完銷

沅陞幸福PLUS　未公開1房即完銷

財經專家：選對地點買房抗通膨

財經專家：選對地點買房抗通膨

關鍵字：

逃獄板橋中四分局監獄

讀者迴響

熱門新聞

知名電台主持人逝！發病1小時就離世

即／豐濱台11線花蓮客運衝落橋下　傷亡不明搶救中

靜宜女大生找到了！　網曝：男友不走她不走

IG網紅「床墊放陽台」拍美照　網怒：丟臉到國外

打敗adidas「1品牌一堆妹子穿！」內行：回不去了

超正護理師獻身醫美名醫！開心喊：高潮好幾次

彈頭42歲考上北醫！收通知淚謝周杰倫

普發刷存簿「60萬存款消失」！儲戶嚇壞求救

房務哥掀開棉被見「超噁一幕」　網喊不對勁

天團剛宣布回歸！成員驚傳離世

台灣鳳梨變中國產　她一吼當天秒改

4人棄醫牙讀「台大這系」！十年現況曝光

打敗漫威　「超夯1動畫」上映首日票房破3千萬

選風景照 測你的「快樂來源」是？

這個連假休8天！第一次出國「選日本或韓國」網秒選它

更多

最夯影音

更多
送肉粽取活雞鴨血破煞　正妹不畏沖煞勇闖救助

送肉粽取活雞鴨血破煞　正妹不畏沖煞勇闖救助
具俊曄聽「神經病」噴笑：小S教的　喊話劉在錫「不要忘了請她吃飯」

具俊曄聽「神經病」噴笑：小S教的　喊話劉在錫「不要忘了請她吃飯」

澎恰恰欠債又變多？認犯致命錯誤　「怪自己太笨」：十輩子還不完

澎恰恰欠債又變多？認犯致命錯誤　「怪自己太笨」：十輩子還不完

遭88槍案「紅龜」斷雙掌　囡仔昌駕車自撞翻覆亡

遭88槍案「紅龜」斷雙掌　囡仔昌駕車自撞翻覆亡

萌貓妨礙齋戒月祈禱　又爬又蹭親完就逃

萌貓妨礙齋戒月祈禱　又爬又蹭親完就逃

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面