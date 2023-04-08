外役監逃獄原因曝「不想進去」　逃亡27小時...街頭閒逛公園發呆

▲▼台中外役監受刑人姜建利逃獄原因只是「不想再進去」，警方在板橋火車站前逮捕。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中外役監受刑人姜建利逾假未歸脫逃了27小時後，昨(7日)天下午5點45分在板橋火車站前，被新北市員警和台中警方攔截圍捕順利逮人。至於為何已到監獄門口又跑掉？姜則說，當時就是一念之間「不想再進去」，警方除將姜男移送台中地檢署之外，初步排除女性友人藏匿人犯嫌疑。

姜建利6日中午12點，搭乘前妻所駕駛之自小客車至台中監獄門口，但姜下車後並未走進監獄，而是從旁邊草叢逃逸，先坐計程車到高鐵，再搭乘北上車次，在板橋下車。

警方曾以為姜男會回雲林老家，豈料姜男並未返家而是北上四處遊蕩；而前妻聽到姜逃亡更是嚇了一大跳，都載他到門口了，怎麼又跑掉？

警方蒐證發現，北部天氣陰冷，有涼意，路人幾乎全都長衣、長褲和外套，唯獨姜男穿短袖、短褲，易於辨認，但姜男毫無目的在路上徒步閒晃，經常走在監視器拍不到的騎樓，餓了就找麵攤吃，也在公園呆坐過，增加警方追查困難度，後來，在某一路口又發現穿著同樣衣服的姜男竟然騎機車，警方因而查出車牌，配合當地板橋分局，全力搜索該輛機車。

姜男在外面吃飯時，看到店裡電視一直播他逃獄新聞，他覺得再待下去，不但自己會被抓，也會殃及無辜友人，於是昨天下午由友人載他去板橋搭車，豈料，人一下車，就被警方當場壓制逮捕。

警方押解回程時不解的詢問，「你在外面有欠錢嗎」、「沒有」、「想搭車去哪裡」、「還沒想到，先到車站再說」、「為何到了門口卻不進去？」、「沒為什麼，就突然不想再進去」。

警方偵訊後已依脫逃罪移送台中地檢署，至於接應的女性友人，是姜男曾在北部工作時認識，姜男入獄前偶有連絡，出獄後，人海茫茫，不知該找誰，還好還記得友人電話才連絡上，初步排除有藏匿人犯之嫌。

姜建利過去曾涉犯洗錢防制法、加重詐欺、強盜等多項前科。2019年曾擔任送貨司機，涉嫌拿走店家約39萬元的貨款；姜還曾犯下侵占罪遭判刑6個月，2020年3月出獄。2021年7月涉嫌到工地竊取H型鋼時，被張姓男子撞見，姜竟開車輾壓跌倒的張男，導致對方左腿粉碎性骨折，又被法院依準強盜罪，判處有期徒刑6年。