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出國旅遊熱！網購衝出銷量黑馬　單月可賣破2千個買氣爆棚

▲▼桃園機場第一航廈，桃機一航，桃園國際機場，出國旅遊，報復性旅遊，過年出國，農曆春節出國，團體旅遊，自由行。（圖／記者蔡玟君攝）

▲國境開放且今年連假多，機場湧現出國旅遊人潮。（圖／記者蔡玟君攝）

記者洪菱鞠／台北報導

海外旅遊復甦，加上今年連假多，越來越多人已經出國玩了一輪，並且拍照打卡狂秀景點，讓其他人看了也好想飛，開始為出遊做準備，而旅遊相關商品買氣再起，行李箱最近更是在網購賣得嚇嚇叫，銷售成長近40%，單月狂銷高達2,000個，成為近期銷量黑馬。

疫後解封，終於可以飛出國門大玩特玩，民眾不只搶買便宜機票，也幫行李箱舊換新，東森購物網觀察今年以來相關商品買氣成長約35～40%，月銷量約650個，尺寸以27～32吋大型行李箱賣最好，適合7天以上旅遊天數，其次是20吋登機箱，而材質首選硬殼款式最多，再來才是鋁框。

東森購物網指出，例如「BATOLON寶龍」28吋TSA鎖加大ABS硬殼行李箱促銷價只要1,638元，是熱賣款之一，「EASY GO一起去旅行」ABS防刮20吋行李箱、「悅生活-GoTrip微旅行」23吋質感絲紋登機拉桿袋皆千元有找，同樣吸引消費者選購。另外，旅用眼罩、頸枕、耳塞、盥洗、過夜包袋等旅行周邊小物，也是許多人的必買重點。

東森購物行李箱熱賣（圖／翻攝自東森購物）

▲東森購物網觀察今年以來行李箱買氣激增約35～40%。（圖／翻攝自東森購物）

momo也表示，從今年初至目前為止，統計行李箱買氣年增三位數成長，其中因出國人潮急速上升，26吋以上中大尺寸行李箱銷售佔比達80%最多，並以黑、深藍、灰、銀等實搭色系最熱銷，年輕客群則是對於芥末黃、珊瑚橘、天空藍、櫻花粉等活潑顏色接受度高。打算換掉老舊行李箱的人，平台提出熱銷推薦作為參考，「亞諾納」運動款30吋超大容量旅行箱，3/31前特價1,880元，「萬國通路」28吋拉鍊行李箱4/9前特價2,880元，以及登機首選「無印良品」20吋四輪硬殼止滑拉桿箱。

PChome 24h購物觀察站上消費趨勢指出，行李箱商品近一年銷量攀升近40%，統計2月單月就賣出高達2,000個，成為近期銷量黑馬，以長期旅遊常使用的28～30吋最熱銷，其次是適合輕旅行的24～27吋大小，而近年開始流行的3:7胖胖箱，不僅外型可愛，在相同高度下也擁有比標準行李箱更寬敞的置物空間，榮登消費者最愛的行李箱款式寶座。

進一步分享賣最好的行李箱品牌TOP 3，以承諾兩年免費保固的「Deseno笛森諾」位居榜首，接著是國際知名的MIT品牌「萬國通路」與擁有許多輕量款行李箱的「American Aviator美國飛行家」。目前PChome 24h購物站上祭出期間限定狂降42折優惠、29吋行李箱三千有找的促銷活動。

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