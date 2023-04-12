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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台積電高雄廠計畫生變　趙少康批「選舉考量」：民進黨逢美必軟

▲黃健庭會談黨內總統徵召，趙少康會後轉述受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲中廣董事長趙少康。（圖／記者林敬旻攝）

記者詹宜庭／台北報導

針對晶圓代工龍頭台積電（2330）在台灣設廠進度傳出生變，中廣董事長趙少康12日痛批，民進黨政府把台積電當「選舉工具」，凡事都是選票考量，但遇到美國卻一句話都不敢說，「逢美必軟」，不敢抵擋美國壓力，台積電被迫承擔風險，讓台灣引以為傲的半導體產業蒙塵。

趙少康今日透過臉書發文說，台積電28奈米高雄廠計畫生變、美國亞利桑那州廠的4奈米製程遇到缺水問題，美國《晶片法案》的補貼限制一堆，要求台積電不准到大陸投資擴產，商業機密、財報等都要交給美方，讓台積電大嘆無法接受。

趙少康指出，去年九合一大選前，民進黨就把台積電到高雄設廠當政績，先在台積電發布消息，但連基本配套都沒做好，就想利用台積電收攏人心。他認為，台積電預定地原來是五輕工廠，石化業汙染非常嚴重，怎麼可能在短時間把土地清理乾淨？回頭來看，民進黨跟高雄市長陳其邁是綁架了台積電，完全不顧專業。

趙少康透露，台積電高雄設廠的消息一出，就讓當地的房地產飆漲、建商花大錢買地、拉抬房價。有年輕人向他反映，原本的租屋因為台積電要來設廠，房租就先漲一倍，很難找到負擔得起的房子，不知道該怎麼才好。如今設廠跳票，先前狂炒房價的投資客全被套牢，高漲房價要回落很難，民眾成了受害者，陳其邁一點責任都沒有嗎？

趙少康強調，台積電3月營收創下17個月新低，第一季營收也僅達底標，前景令人憂心。半導體已成國家戰略物資，民進黨政府毫無大戰略，不去保護台積電，只想到台積電有選票，可以操作政治利益，把半導體當禮物送人外國，讓台灣優勢一點一滴流失。

趙少康質疑，台積電全球設廠，被迫分散生產製程，增加管理成本及生產成本，現在連高雄設廠也跳票，蔡政府有想過問題的嚴重性嗎？他也痛批，若一味地把「護國神山」當成「護黨神山」，只是害慘台積電與台灣而已，民進黨政府把台積電當「選舉工具」，凡事都是選票考量，但遇到美國卻一句話都不敢說，不敢抵擋美國壓力，台積電被迫承擔風險，也讓台灣引以為傲的半導體產業蒙塵。

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