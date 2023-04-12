嬰童網店賣「三寸金蓮」…纏足專用襪一雙1300元！眾人看完暴怒

▲童鞋網店賣三寸金蓮。（圖／翻攝自上游新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

纏足是封建禮教對女性的摧殘！而如今，在大陸二手交易平台「閒魚」竟有不少商家上架賣多款「三寸金蓮」鞋及其纏足相關商品。其中一家網店賣的纏足專用襪售價299元人民幣（約新台幣1324元）/雙，還有買家發圖展示穿上腳的效果。新聞曝光後，閒魚客服回應，「若判定宣揚封建迷信，將做下架處理。」

據《上游新聞》報導，4月11日，二手物品交易平台閒魚上搜索「三寸金蓮」發現，有不少網店正在兜售相關物品，這些鞋襪款式各異、種類繁多，價格從幾十元到上千元，更有商家以「小腳鞋」的名義兜售。

在「某嬰童1號」網店，商家上架的商品有，纏足專用襪，299元/雙（人民幣，下同）；纏足弓底鞋睡鞋定做200元/雙等；其中最貴的是「三寸金蓮」繡花純手工定制纏足鞋，可按需定制，1580元/雙，有2人想要。平台顯示已有多款「三寸金蓮」纏足周邊已賣掉。在評價區，還有買家發圖展示上腳效果圖，評價竟稱，「鞋底軟軟的，上腳非常秀氣。」

在另外一家網店，一件標價99元的商品正在銷售，商品介紹，「老手繡，三寸金蓮，全新。8雙，隨便挑。」以用戶身分諮詢，商家回應，「這些三寸金蓮只要大小合適，就適合各年齡的人穿，也可以收藏。」

除了做工和尺寸不同外，「三寸金蓮」的花色品種也「異常豐富」。對於網店兜售「三寸金蓮」商品，不少網友給商家留言表示很震驚，「你這是童嬰店，賣這個是不是瘋了。」更有網友感到憤怒，「現在還有人纏足嗎？」、「大清早亡了，還賣這些東西。」

4月11日下午，閒魚平台客服回應稱，「如果顧客投訴，相關部門判定三寸金蓮商品是在宣揚封建迷信，將對商品做下架處理。」

對此，大陸文化學者、西南大學博物館副館長鄭勁松表示，「『三寸金蓮』複製品作為商品進行流通的話，屬於一種文化逆流，暴露了買賣雙方不健康的文化心態。」