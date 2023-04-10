捐血樣本「做新冠抗體監視」爆個資爭議！指揮中心回應

▲指揮中心說明「新冠病毒血清抗體監視系統」作業。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

衛福部和台灣血液基金會配合新冠病毒抗體檢測，捐贈者血液會隨機被選中，當時相關單位表示民眾若不願意，要自己致電疾管署反應並留下個資，此方式引起民眾不滿個資被侵犯。對此，中央流行疫情指揮中心今澄清，檢體透過隨機抽樣取得及處理，無從識別特定捐血人。根據統計，自2月20日宣布以來，共計24名捐血人選擇退出。

指揮中心日前表示，為常規監測新冠病毒血清抗體陽性率變動情形，已請衛福部指定「醫療財團法人台灣血液基金會」配合辦理「新冠病毒血清抗體監視系統」作業，將針對今年1～6月期間捐血者血液留樣檢體隨機抽樣約7,000件，並將無從識別特定捐血人資料與0.5c.c.血液檢體，提供疾管署檢測新冠病毒抗體與分析資料。

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針對不願參與的民眾，當時也提醒，要在收到血液基金會信件通知後2週內，致電疾管署1922或0800-001922防疫專線，並請留下「血袋號碼」或「姓名、身分證字號及生日」資料，以利轉知排除該檢體使用。但相關方式讓民眾認為侵害個資。

對此，指揮中心今再度澄清，針對今(2023)年1-6月期間捐血者的血液留樣檢體隨機抽樣約7,000件提供疾管署檢測抗體與分析資料，以瞭解我國社區中COVID-19感染情形與變動趨勢，作為制定防治政策重要依據。

指揮中心強調，檢體透過隨機抽樣取得及處理致無從識別特定捐血人，也無法自檢體辨識特定捐血人，更無法通知其檢驗結果及進行防治，但統計分析結果將適時公布。

至於是否有未送倫理審查疑慮，指揮中心表示，今年度本監視系統作業不同於研究計畫，是依傳染病防治法26條、傳染病流行疫情監視及預警系統實施辦法第3條及第6條，指定醫事機構配合辦理監視系統作業，為依法指定的監測作業，非人體研究法所規範需經過人體研究倫理審查研究，但仍善盡主動告知捐血人及提供捐血人退出機制。