爸臨終遺言太潦草！她看不懂急求助　神人解出「9個字」網全噴淚

▲女網友的父親臨終前寫下9個字。（圖／翻攝自小紅書「吧啦吧啦」）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

大陸一名女子近日在網路發文求助，指其父親臨終前寫下2句話，但因字跡潦草，導致她與母親都看不懂，希望看得懂得網友幫忙「解讀」，讓她沒有遺憾。貼文吸引不少熱心人士「伸出援手」，一致解讀出共有9個字，結果都是父親的掛念，令網友噴淚。

該名女網友在小紅書以「認不出爸爸臨終寫的字」為題發文，表示爸爸臨終前拉著媽媽的手說了一串話，但媽媽聽不懂，便拿一旁的紙筆，讓爸爸寫下來，「寫了一行媽媽說看不懂，又拿過紙筆寫了一行」。

不過，因爸爸臨終寫的字跡太過潦草，大家都看不懂，只好求助網友，「這大概是爸爸最後留下的隻言片語了，求助有姐妹能認出來嗎？」





▲女網友尋求大家幫忙解字。（圖／翻攝自小紅書「吧啦吧啦」）

貼文一出，網友們看了相當動容，紛紛熱心解字，盼能幫助原PO，最後一致解讀出爸爸臨終寫了9個字，也就是「不要難過，我想你堅強」。瞬間感動無數網友，「應該是，真的淚崩」、「認同這個」、「我哭了」、「破防了」、「淚目，衝擊力極強」。

也有網友留言為原PO打氣，「親人離去，但只要我們不忘記，他就永遠在」、「我爸爸臨終說不出話，打字說的是：好好吃飯好好休息，身體才會健康」、「你要堅強啊」。

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