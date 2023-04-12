王世堅落寞用餐「兩份肉一碗飯」照片曝光　萬人朝聖：就是這麼簡單

▲民進黨台北市第二選區（士林大同）立委初選。王世堅挑戰現任立委何志偉。（圖／王世堅臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

民進黨台北市議員王世堅與立委何志偉爭取台北市第2選區（大同、士林）黨內初選提名，戰況激烈。近日就有網友目睹，王世堅下班時刻，獨自落寞用餐的畫面。照片曝光後，立刻掀起網友熱議。

一位網友11日晚間在臉書公開社團「路上觀察學院」貼出照片，透露下班時段，他在一家攤販享用沙茶牛肉炒麵時，聽到一位客人小聲地點餐，「兩份肉一個白飯」。起初，他並沒有特別留意這位客人，一直到結帳時才驚覺這位低調的客人竟然是台北市議員王世堅。

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從照片中可以看到，王世堅穿著招牌西裝，獨自一人坐在路邊攤門口等待餐點，然而他的臉色看起來有些疲憊，眼神呆滯地注視著桌面或手機。不知道他是否因工作繁忙而過度勞累。

▲王世堅下班時刻，落寞用餐畫面掀網友瘋傳 。（圖／路上觀察學院）

照片曝光後，累積吸引超過1.9萬人按讚，「就是那麼簡單」、「南北菜蟲一起串聯，所以他沒點菜」、「其實私下他人很客氣，我也曾在某家咖啡店碰到他，自己一個人靜靜看書」、「因為他吃的就是那麼簡單」、「真男人堅哥，是說感覺好落寞」、「真男人堅哥！」、「政治界裡的帥哥！滿親近的」、「用i6會看到這篇文嗎」。

不少網友們看到貼文後，紛紛幽默猜測王世堅疲憊不堪的可能原因。有人表示「他可能剛學會如何使用智慧手機，所以很疲勞吧。」也有人開玩笑地說「可能是因為沒有柯P在身邊，所以失去了生活的重心，變得無精打采了」、「少了柯，成了一個人的晚餐」。