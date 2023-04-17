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現場沒這人！關山嶺山拍到「神秘軍盔男」　4天後真相曝光

▲照片乍看之下的確有些詭異。（圖／翻攝自臉書／靠北登山大小事）

▲照片乍看之下的確有些怪異。（圖／翻攝自臉書／靠北登山大小事）

記者周亭瑋／綜合報導

一名登山客日前攀爬關山嶺山時，意外拍到一張靈異照片，有位疑似戴著軍用頭盔、全身灰白的詭異形體，正朝著登山口行走，這一幕讓他毛骨悚然，透露現場根本沒這號人物。沒想到，時隔4天真相大逆轉，也惹笑大票網友。

一名網友11日在「靠北登山大小事」PO出照片，表示當天友人登關山嶺山時，與隊友在登山口拍到一張離奇照片，有位灰色山友戴著像大鉢形狀的帽子，衣著樸素單薄，正往登山口走；然而，友人直言，當時在現場並沒有看到這位怪異人士，於是向廣大山友求解，「有看過這個人嗎？」

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原PO也強調，拍攝者並不知道自己有拍到這位灰衣人，是出登山口分享照片給網友看後，才被別人告知照片怪怪的，並非P圖，「我個人的想法是，寧願相信山上有鬼，也不願相信關關的一張嘴啦。」

▲照片乍看之下的確有些詭異。（圖／翻攝自臉書／靠北登山大小事）

▲女兒現身解答。（圖／翻攝自臉書／靠北登山大小事）

照片掀起熱烈討論，不少網友直呼，「人比鬼更可怕」、「熊熊放大照片看到嚇了一跳，立刻感到毛骨悚然」、「關山嶺山真的很容易就把自己搞得灰頭土臉的」、「感覺不是人」、「山中傳奇」。

然而4天後，本尊女兒現身留言區，除了PO出同行照外，也不禁笑回「拍謝啦！今天才發現此怪異人士是我爸啦哈哈哈哈哈。」

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