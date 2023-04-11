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快訊／本土猴痘南北爆！再增2壯年男確診　分布「新北、高雄」

▲▼疾管署副署長羅一鈞。（圖／疾管署提供）

▲疾管署副署長羅一鈞，資料照。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

猴痘疫情南北爆！疾病管制署今（11）日公布國內再增2起本土猴痘病例，分別是新北30多歲男性與高雄20多歲男性，發病日分別為今(2023)年3月30日及4月4日，因身體陸續出現發燒、喉嚨痛、流鼻水、紅疹、水泡等症狀，經醫師評估後採檢通報，並於4月7日及4月9日確診，因2例個案近期無出國旅遊史，故研判為本土個案。

2例個案目前均於醫院隔離治療中，經疫調匡列相關高風險接觸者5名，已進行衛教並自我健康監測21天。我國自去(2022)年6月23日將Mpox列為第二類法定傳染病，截至今日累計確診25例病例(18例本土及7例境外移入)，其中2例仍住院隔離治療中，其餘23例已康復出院。

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疾管署統計，截至4月10日共計完成2,052人Mpox疫苗接種服務，其中暴露後預防(PEP)接種30人及暴露前預防(PrEP)接種2,022人；而符合「近6個月內曾有高風險行為者」計接種1,961人。

疾管署表示，自昨(10)日下午2時起，已開放第二階段猴痘疫苗接種意願登記，針對民眾自我風險評估「近6個月內曾有高風險行為」者，可於每週一至週五上午9時至下午5時(週末及例假日不開放)，至該署「猴痘疫苗接種意願登記平臺」登記接種暴露前預防(PrEP)疫苗，及選擇欲前往接種之醫院。經該署統計，開放登記首日(下午2時至5時)及次日上午(9時至12時)，完成接種意願登記之民眾為18,170人，系統將依據民眾登記順序與所選擇醫院可提供接種名額，依序寄送電子郵件通知民眾可至所選擇的接種醫院進行門診預約掛號。請民眾於收到預約掛號通知後，至所提供的醫院網站連結，完成預約掛號，並依掛號時間前往醫院接種疫苗。

此外，因應符合接種條件民眾接種意願與提升服務可近性，經衛生局協調，目前全國各縣市共50家合作醫院可提供接種服務，可服務人數亦增加至3萬人。欲進行接種意願登記之民眾，可先至疾管署全球資訊網/猴痘專區/猴痘疫苗/猴痘疫苗接種意願登記平台/第二階段猴痘疫苗接種合作醫院資訊項下( https://reurl.cc/XL9jD7 )查詢合作醫院名單服務時段等相關資訊。

疾管署呼籲，Mpox傳播對象具侷限性，此波疫情以親密接觸之人際傳播為主，提醒民眾，前往流行地區或國內風險場域，應落實自我防護，並避免出入可能與不特定人士親密接觸之社交活動等風險場域，如出現皮膚病灶，例如：皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒/寒顫、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大(如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處)等疑似症狀，應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史。

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