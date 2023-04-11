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社會 社會焦點 保障人權

獨／製作人遭掃射15槍現場曝！淡定坐路邊　卡其褲管全被血染紅

記者張君豪、莊智勝／台北報導

台北市內湖區康寧路三段75巷內昨(10日)晚間10時29分許傳出槍響，一名王姓節目製作人突遭外送員連開15槍掃射，槍手隨後騎著機車逃離現場，警方正全力追緝中；而現在傷者王男中槍畫面也隨之曝光，只見他坐在路旁，左腿鮮血不斷湧出，卡其色的褲管全被染紅。

▲▼內湖槍案，節目製作人遭掃射15槍。（圖／民眾提供）

▲王姓節目製作人遭連開15槍，褲管都被鮮血染紅。（圖片經變色處理／民眾提供）

警方調查，王男是節目製作人，家就住在康寧路附近，昨深夜突遭一名騎士持槍掃射，連續開了14槍，王男腿部中彈後驚恐負傷逃離現場，深夜槍聲巨大聲響也驚擾附近居民，民眾趕緊打電話報警。台北市消防局、內湖分局出動多名警員、救護車到場處理，所幸王男腿部中槍後生命跡象穩定，救護人員緊急將他送往內湖三軍總醫院治療。

畫面中，王男左腿遭掃射中槍，倚牆坐在路旁，左腿鮮血不斷湧出，上面覆蓋了一團衛生紙仍是止不住，卡其色的褲管也被血浸得腥紅，一旁救護人員緊急拿出器具進行止血處理，而中槍的王男則是神色淡定，還能與一旁民眾對話。

據家屬透露，王男與該名外送員互不相識，昨夜王男在路邊被該名外送員問路，告知「不知道」後外送員即離開，但不久後又騎車繞回來，冷不防就掏槍朝他掃射。

警方追查，王姓製作人身分背景單純，但槍手騎車到現場前，有預先變造車牌，顯示是預謀犯案，且手法相當專業，還刻意變換外送員服裝，企圖掩人耳目，同時也增加警方追查難度。目前警方在現場採獲9mm彈殼共15枚，由鑑識中心人員攜回採證化驗。另槍擊現場血跡分佈也進行採證，目前內湖警分局與台北市刑大共組專案小組並報請士林地檢署指揮偵辦，全力緝凶中。

▼槍手變造車牌手法相當專業，增加警方追查難度。（圖／記者張君豪翻攝）

▲10日晚間內湖康寧路發生槍手當街掃射民眾的槍擊案。（圖／記者張君豪翻攝）

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