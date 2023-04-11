超商「熱壓吐司新口味」來了！滿滿花生醬超香濃　還加培根、炒蛋

▲7-11推出全新「花生醬培根炒蛋熱壓吐司」，咬下就能吃到香濃花生醬、炒蛋與低脂培根。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

早餐就吃這個！就有超商首度將經典花生醬搭配三明治的美式吃法運用在熱壓吐司，熱呼呼的熱壓吐司，咬下就能吃到香濃滑順的花生醬搭配炒蛋、低脂培根，每一口都充滿幸福；另外，該超商近日也推出新品「蜂蜜美式」，即日起可享任選第2杯半價。

7-11熱壓吐司推出全新口味「花生醬培根炒蛋」，現點現壓的吐司包裹著鹹香花生醬、炒蛋以及低脂培根，創造鹹甜口感，豐富層次讓人回味無窮，且即日起至4/14止可享「熱壓吐司任2件88折」，6/28前每周三購買熱壓吐司加贈OPEN POINT點數3%回饋。

▲「花生醬培根炒蛋熱壓吐司」即日起至4/14止可搭配「熱壓吐司任2件88折」優惠。

吃熱壓吐司配咖啡更滿足！7-11也攜手蜜蜂工坊開賣全新「CITY CAFE蜂蜜美式」，嚴選香醇多層次美式調和全新升級黃金比例的「在地荔枝蜜與泰國龍眼蜜」，喝得到果香清甜、蜜味豐厚滋味；即日起至4/18止，CITY CAFE蜂蜜美式、蜂蜜拿鐵可享「任選第2杯半價」。

▲7-11率通路之先首推「CITY CAFE蜂蜜美式」。



▲最新超狂「納豆海鮮丼比薩」來了。（圖／必勝客提供）

人氣速食店品牌「必勝客」這次強勢推出台日交流之作「櫻滿開 納豆海鮮丼比薩」，直接把整碗「納豆海鮮丼」放到比薩上，先是用日式綠茶與納豆、日本壽司米製成「納豆烤茶飯」，搭配莫札瑞拉起司，一口就能吃到2種香濃牽絲口感，再放上章魚、花枝、蟹肉棒等料，接著淋上山葵照燒醬，最後撒滿粉色櫻花蘿蔔片，不僅視覺效果滿分，飽足感還十足，即日起於全門市限量開吃。