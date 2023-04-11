美參議員對派兵赴台持開放態度　綠委讚：感謝他的正義之聲

▲美參議員呼籲與台簽訂防衛協議。（圖／路透社）



記者杜冠霖／台北報導

美國共和黨參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）日前指出，他對美國派兵防衛台灣持開放態度，且美國「戰略模糊」政策已不合時宜，應與台灣簽訂防衛協議。對此，民進黨立委劉世芳11日表示，非常感激他的說法，過去70年來美國國會都非常支持台灣，感謝他發出的正義之聲。

劉世芳表示，非常感激美國參議員的說法，過去70年來美國國會都非常支持台灣，包含麥考爾率團來台灣，通過國防授權法案以及台灣安全保障都非常好，感謝他發出的正義之聲。

對於葛蘭姆發言，民進黨立委陳亭妃指出，非常感謝，不只美國、很多民主國家軍事專家跟學者都做相關表達，這些內容對台灣都是鼓勵性質，對台灣並不孤單的方向也做很大註解，期待美國更多對台灣直接防衛的簽訂，讓所有台灣人覺得不孤單，這正是現在蔡英文努力突破的地方。

根據《路透社》報導，美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）8日出席總統午宴時承諾為台灣部隊提供訓練，並且加速武器交付，他也表示強烈支持台灣，而且民主國家團結在一起是很重要的，「身為眾議院外交事務委員會主席，我簽署所有外國軍售，包括給台灣的武器。我向妳保證，總統女士，我們將會交付這些武器。」

麥考爾訪台期間接受《福斯新聞》專訪時表示，若中共侵略台灣，美國可能派兵保台，「這肯定會納入考量範圍，也是國會及美國人民將會討論的事情。」他指出，與中國爆發衝突是「最後手段」，如果美國民意支持在中國犯台後派兵，國會也將採取動作。