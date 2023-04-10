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台灣世展會籃海計畫　南方獵鷹隊與和順、成功國中友誼賽

▲台灣世界展望會南區辦事處台南中心組成的「南方獵鷹隊」已成立半年，特地與和順國中、成功國中進行友誼交流賽，互相打氣、切磋球技。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台灣世界展望會南區辦事處台南中心組成的「南方獵鷹隊」已成立半年，特地與和順國中、成功國中進行友誼交流賽，互相打氣、切磋球技。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台灣世界展望會「籃海計畫」針對長期關懷服務的青少年組建籃球隊，引進專業訓練資源「EMPOWER引爆運動訓練」、結合在地資源，打造青少年共學成長團體，讓青少年提升球技之餘，在課業、人格發展、團隊合作等方面能持續進步。

台灣世界展望會南區辦事處台南中心組成的「南方獵鷹隊」已成立半年，特地與和順國中、成功國中進行友誼交流賽，互相打氣、切磋球技。

南方獵鷹隊的球員主要來自台南市偏遠山區，青少年因教育資源缺乏、主要照顧者功能不佳，且受到家庭生計發展的限制，青少年的學習成就與自信往往較為低落，也缺少了發展潛能、追逐夢想的機會；透過邀請他們加入球隊，在每月兩次的訓練課程中增進球技、學習團隊合作，找到舞台、同儕與自信。

▲台灣世界展望會南區辦事處台南中心組成的「南方獵鷹隊」已成立半年，特地與和順國中、成功國中進行友誼交流賽，互相打氣、切磋球技。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此次友誼交流賽於和順國中舉行，由地主隊和順國中與南方獵鷹隊率先展開，第2場由成功國中與南方獵鷹隊較量，第3場由和順國中與成功國中出賽，3隊球員都十分努力展現最佳狀態，場邊未上場球員也賣力地為隊友加油；南方獵鷹隊王秀碧教練肯定球員們的表現，期盼這次友誼賽的火花可以在孩子們的心中持續激盪，在團隊中帶動更多正向能量，越來越進步！

台灣世界展望會南區辦事處林惠君區處長感謝和順國中、成功國中籃球隊一同參與友誼交流賽，亦十分感謝唐德晉基金會贊助南方獵鷹隊的運作經費，林惠君區處長表示：「每一份投入『籃海計畫』的愛心，讓青少年們得以透過運動翻轉生命，我相信每一次的練習、交流，都會有微小的改變與進步，未來他們可以讓自己成為有自信、閃閃發光的MVP！」

台灣世界展望會南區辦事處林惠君區處長邀請民眾一起作隊，成為青少年的最佳隊友，支持青少年發展籃球夢想，無論是在球場還是在人生賽場，都能成為自己生命的MVP！捐款專線：(06)208-0378。

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