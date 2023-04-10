免費開放！　機捷A21環北站「Dancing A21」街舞空間啟用

▲機捷A21環北站「Dancing A21」街舞空間啟用。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃捷公司營運的機場捷運A21環北站，10日舉辦街舞空間啟用。市長張善政表示，街舞是非常能夠表現年輕人的創意與活力的活動，而桃園身為台灣最年輕的縣市之一，桃捷公司於A21環北站打造「Dancing A21」街舞空間，提供市民友善的舞蹈練習環境，讓年輕人有更多活動空間，能夠展現自己、舞出桃園的活力。

桃捷公司董事長沈志藏表示，桃園機場捷運線橫跨北北桃生活圈，目前機場捷運線共有2個街舞空間，分別為新北市轄內的A5泰山站「FUN舞空間」及A21環北站「Dancing A21」。「Dancing A21」位於A21環北站地下一樓大廳層進月台的閘門前方，環境整潔乾淨，空氣流通，空間視線明亮，亦配有洗手間、置物櫃、飲水機、販賣機等設施，每日上午7時到晚上9時免費開放，採先到者優先使用，無需事先申請。

沈董事長提醒民眾應遵守場地使用規定，請不要從事可能危害自己或他人安全的活動與行為，例如：拋接練習、穿著釘鞋或進行直排輪及滑板等活動，並留意音量與自身財物安全，共同維護現場環境清潔。

「Dancing A21」街舞空間設置L型落地鏡，總長度達16.7公尺，是非常優質的練舞環境，期待年輕朋友們多加運用「Dancing A21」，在此秀出自己的才華，除了讓路過的民眾觀賞之外，說不定還有機會被星探挖掘，躍上舞台跳出桃園的驕傲。包括立法委員魯明哲、市議員王仙蓮、陳美梅、彭俊豪、舒翠玲、市府體育局長許彥輝、中壢區副區長施永恭、桃捷公司董事長沈志藏、總經理莊英震、副總經理陳定漢、啟英高中校長彭昭勳等皆一同出席。