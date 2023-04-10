台南城市外交重大突破　黃偉哲拜訪東京都知事盼台日情誼永存

▲台南市長黃偉哲，致贈小池知事噴有東京都市徽及TAINAN字樣的蘭花。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲，為推廣台南觀光及農特產品，並促進台日交流，4月1日率市府團隊搭乘仙台直航包機訪日，並前往東京拜會東京都知事小池百合子，雙方會談十分融洽溫馨，黃偉哲表示，希望能在前人奠定的基礎上，願台日兩國情誼永存，這也是台南市城市外交重大突破與成果。

▲黃偉哲市長與東京都知事小池百合子會談交流。

黃偉哲市長代表台南市，感謝小池百合子知事以及東京都民過去對包括921震災、台南地震，以及疫情期間提供疫苗等事件中，對於台灣的協助與支持。

▲黃偉哲市長邀請小池知事參加2024年台南400及台灣燈會等活動。

會後黃偉哲市長也致贈印有東京都市徽的蘭花給小池知事，並邀請小池知事參與預定2024年在台南舉辦之台灣燈會、台南400及國際蘭展等盛會，期盼台日兩國的羈絆，能夠在前人的基礎上，台日情誼永存。

據了解，台南市長黃偉哲4月1日中午率市府團隊，搭乘仙台直航包機前往日本訪問，4月3日中午搭機返抵國門，在日本參訪期間，黃偉哲市長旋風般馬不停蹄地與日本東北地區多名知事、市長會晤，促進台日兩地交流。

黃偉哲不但大力行銷台南農特產品，更大力推廣台南觀光，黃偉哲認為台灣與日本交流十分頻繁，從台日城市、民間等基層互動，讓雙方情誼更深厚，對兩國關係亦更有正向的發展。

黃偉哲的訪日最後一個行程，就是前往東京拜會東京都知事小池百合子，並邀請小池百合子2024年來台南訪問，參與台南4百年等盛會。這項拜會行程直到4月10日才被公開，顯示市府對這項拜會行程的慎重，這也是黃偉哲訪日推廣台南觀光與農特產品外，重大的城市外交突破，令人激賞！