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崑濱嬸黃許崇娥女士告別式　黃偉哲：無米樂精神感動無數台灣人

▲台南市長黃偉哲一早參加《無米樂》主角之一，崑濱伯的妻子黃許崇娥女士告別式，黃偉哲慰問現場家屬，請家屬節哀珍重。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲一早參加《無米樂》主角之一，崑濱伯的妻子黃許崇娥女士告別式，黃偉哲慰問現場家屬，請家屬節哀珍重。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台灣紀錄片《無米樂》的主角之一，崑濱伯的妻子黃許崇娥女士（崑濱嬸），於3月30日睡夢中辭世，享耆壽94歲，7日家屬於台南後壁菁寮家中舉辦告別式，市長黃偉哲一早即赴後壁菁寮參加告別式，黃偉哲說，崑濱伯與崑濱嬸展現的樸實溫暖、敬天愛地的農民精神，將永遠留存在人們心中。

▲台南市長黃偉哲一早參加《無米樂》主角之一，崑濱伯的妻子黃許崇娥女士告別式，黃偉哲慰問現場家屬，請家屬節哀珍重。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲表示，2014年的《無米樂》以後壁菁寮老農為主角拍攝紀錄片，上映後傳達的無米樂精神「作田如坐禪，無米也快樂」，感動無數台灣人，而崑濱伯、崑濱嬸也是紀錄片《無米樂》主角之一，時常在片中鬥嘴、說笑的可愛模樣，如今已成絕響，對此他也感到萬分不捨，但崑濱伯夫妻所傳承的，農民樂天、敬天、不畏艱難的精神，以及致力推廣台南農業、稻米文化的意志，他將永遠銘記在心。

▲台南市長黃偉哲一早參加《無米樂》主角之一，崑濱伯的妻子黃許崇娥女士告別式，黃偉哲慰問現場家屬，請家屬節哀珍重。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲也慰問現場家屬，請家屬節哀珍重，並祝福崑濱嬸到極樂世界後能無病無痛，與崑濱伯長眠無米樂的故鄉後壁，世人將永遠感念他們。

▲台南市長黃偉哲一早參加《無米樂》主角之一，崑濱伯的妻子黃許崇娥女士告別式，黃偉哲慰問現場家屬，請家屬節哀珍重。（圖／記者林悅翻攝，下同）

家屬表示，崑濱嬸一生勇敢而堅定，個性也直爽，安詳辭世的她應該已經在天上和崑濱伯「鬥嘴鼓」了吧！

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