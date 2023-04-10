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陸環台軍演威力多大？　郭正亮直言：非常接近「實戰狀態」

▲▼解放軍東部戰區聯合演練,中共環台軍演。（圖／翻攝自央視）

▲中共解放軍進行環台軍演。（圖／翻攝自央視）

記者江采蓁／綜合報導

中國人民解放軍8日起展開為期三天的環台軍演，且於9日模擬對台灣進行精準打擊。對此，前立委郭正亮9日分析，此次中共軍演雖不像以往那麼明顯圍台，但實戰性非常強，已經「接近實際戰爭狀態」。

郭正亮9日在節目《國際直球對決》中表示，這次軍演跟上次的「圍台」、「鎖台」軍演不一樣，這次沒有像上次那麼明顯的圍台，可是實戰性非常強，實戰性已經很接近實際戰爭的狀態，因此都是實彈，例如環台戰備警巡和聯合利劍一起，到時這兩個都會出動。

郭正亮指出，這次軍演，有的是針對外力介入的部分，有的是中共自己兵力的實練，可以看到陸、海、空三軍全部出動，火箭軍也出動，也就是多軍兵種的聯合行動，例如陸軍的箱式遠程火箭炮出來了，海軍軀逐艦、護衛艦也出來了，空軍也有各式飛機，連加油機都出來了，甚至山東艦也出現了。

郭正亮認為，這顯示了中共要掌握制海、制空、制資訊這三權，所以十分接近實際作戰，但他提到，演習當然不會跟實際作戰一樣，因為一定還有一些關鍵沒有亮劍。他最後強調，雖然外界認為這次軍演不如上次圍台軍演的力度，但卻是展現了實戰時可能會動員的兵種及武器。

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