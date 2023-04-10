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農委會「增加休市日」抑制豬價　養豬協會反對：打亂產銷秩序

▲國內豬價飆歷史新高，農委會擬增加休市抑制豬肉產銷。（圖／記者楊惠琪攝）

▲國內豬價飆歷史新高，農委會擬增加休市抑制豬肉產銷。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

國內近期豬肉價格飆漲，每公斤即將突破百元大關，豬價創歷史新高，國民黨團與民眾黨團今（10日）分別舉行記者會，批評農委會是對抗通膨的豬隊友。農委會下午發布新聞稿回應，已協調台糖公司增加供應3000頭毛豬上市，辦理專案進口豬肉至少3000公噸，並機動增加肉品市場休市日，以穩定毛豬產銷及價格。

農委會表示，面對原物料、能源成本上漲等影響，不但國內養豬業者承受成本大幅上漲的壓力，近期國際豬肉價格也大幅波動，以我國進口量較大的歐盟國家來看，丹麥、西班牙等國家屠體價格較去年大幅上漲約31%，我國此波毛豬拍賣價格與去年同期相比上漲約2成，漲幅相對平穩。

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農委會指出，除了長期輔導養豬產業改善整體產業體質，因應近期國際豬肉價格大幅上漲，連帶導致國內豬肉需求走強，已協調台糖公司3、4月份增加供應3000頭毛豬上市，也透過中央畜產會辦理專案進口豬肉至少3000公噸，另將依臨時產銷需求，機動增加肉品市場休市日，藉此穩定毛豬產銷及價格。

針對農委會有意機動增加休市日抑制豬價，中華民國養豬協會副理事長林承德表示，豬農普遍反對透過休市干預產銷，將打亂整個產銷秩序，強調「可以少賣，但不要增加休市」，協會也不斷呼籲豬農，現在豬價高，適度安排秩序出豬，不要過度惜售，大概養到120公斤以上就可以出，不一定要養到130、140公斤才出。

林承德說，豬價的確是來到歷史新高，很多豬農也沒看過這種景象，但這是外在環境因素，各國都是如此，希望農委會尊重市場機制，預估清明過後需求量逐漸回穩，豬隻供應量也在增加中，豬價上漲空間應該有限，認為一周過後，產銷就會趨穩。

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