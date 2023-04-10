馬英九再戰2024？　蕭旭岑：國民黨走什麼路線比誰選總統還重要

▲馬英九日前結束中國訪問行程 。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

馬英九基金會執行長蕭旭岑今（10）日接受廣播專訪時，被問到前總統馬英九有是否會再戰2024？蕭旭岑回應，個人認為馬英九不會考慮，重點是國民黨要走什麼路線和政策，比什麼人來選更重要。他也補充，馬英九已卸任，因此不會去干預、過問國民黨的總統候選人如何產生。

被問到馬英九是否會再訪中國，或甚至有「馬習二會」？蕭旭岑指出，只要台灣有需要，就必須考慮，不排除任何可能，但化解兩岸對立還需靠執政者，政府才有權力去談兩岸復談或軍事互信，所以還是要問蔡政府要怎麼做。

蕭旭岑進一步提到，2015年「馬習會」後，習近平對馬英九說「後會有期」，所以他一直覺得沒有什麼事是不可能，但就現階段來講，馬英九此行重要的還是祭祖跟交流，沒有去北京。

蕭旭岑說，馬英九此行踏出第一步，希望還有後續，期待台灣各界、兩岸年輕人能有更多交流，不管是中國還是台灣，大部分人民其實不太懂政治，可是都知道只要有善意，兩岸就不會打仗；蕭旭岑認為，馬英九此行告訴台灣，只要遵守中華民國憲法，兩岸是可以和平共存的。

蕭旭岑透露，在宣布馬英九要訪陸前，有跟國民黨主席朱立倫報告，至於交流內容則不需要特別跟黨中央討論，因為九二共識就是國民黨的政綱，沒有什麼爭議的地方，除非要修改，才需要討論。